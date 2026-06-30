Nicola Zalewski wypoczywa z ukochaną w tropikach. Romantyczne zdjęcia trafiły do sieci

W czasie, gdy cały sportowy świat pasjonuje się zmaganiami podczas mundialu 2026, na którym niestety nie możemy oglądać polskiej drużyny narodowej, utalentowany zawodnik Atalanty BC, Nicola Zalewski, zdecydował się na przerwę od sportowej gorączki. Piłkarz wybrał się ze swoją partnerką, włoską gwiazdą mediów społecznościowych Emily Pallini, na rajskie wakacje w niezwykle urokliwym miejscu. Z zamieszczonych w sieci materiałów wynika, że ich uczucie wciąż przybiera na sile!

Nicola Zalewski zabrał dziewczynę na Bora-Bora. Para nadaje z Polinezji Francuskiej

Zakochani zdecydowali się spędzić końcówkę czerwca w niezwykle gorącym klimacie. Zalewski i Pallini uciekli do malowniczego, polinezyjskiego kurortu, uwieczniając ten wyjazd na fotografiach publikowanych w sieci. Z dostępnych relacji wynika, że para początkowo wypoczywała na popularnej wyspie Bora-Bora, by następnie kontynuować podróż w innej części archipelagu. Co istotne, ich pobyt w Polinezji Francuskiej to nie tylko podziwianie widoków i wylegiwanie się na plaży, ale również wysiłek fizyczny. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że niedługo polskiego pomocnika czekają kolejne wyczerpujące treningi i mecze. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Emily Pallini - kim jest dziewczyna reprezentanta Polski?

Wybranka serca reprezentanta Polski, Emily Pallini, cieszy się ogromną popularnością w swoim kraju. Profil 23-letniej Włoszki śledzi na Instagramie przeszło milion użytkowników, a na TikToku liczba ta jest podwojona. Przez lata swojej działalności influencerka budowała rozpoznawalność, współpracując przy tym z wieloma cenionymi markami odzieżowymi. Pierwsze doniesienia o jej zażyłości z Nicolą Zalewskim nie były początkowo potwierdzone przez samych zainteresowanych. Zmieniło się to dopiero, gdy zawodnik zameldował się na imprezie urodzinowej Pallini pod koniec ubiegłego roku.

Trzeba jednak zaznaczyć, że początki tego związku, podobnie jak wcześniejsze relacje zawodnika, wzbudzały sporo emocji. W mediach pojawiały się sugestie, że Zalewski związał się z partnerką swojego przyjaciela - muzyka posługującego się pseudonimem DJ Ludwig. Sam zainteresowany konsekwentnie unika jednak publicznego komentowania swojego życia prywatnego.

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