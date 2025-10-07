Nie będzie kolejnego odcinka "Rolnik szuka żony"! To już pewne. Co zamiast tego? Jest zmiana w ramówce

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-07 14:14

Widzowie, którzy czekają na nowy odcinek programu "Rolnik szuka żony", muszą uzbroić się w cierpliwość. Już wiadomo, że 12 października nie zobaczą kolejnego epizodu randkowego show Telewizji Polskiej. Jest zmiana w ramówce. Co zostanie wyemitowane zamiast "Rolnika"?

Super Express Google News

Dwunasty sezon programu "Rolnik szuka żony", hitu Telewizji Polskiej, który przyciąga widzów już od ponad 11 lat, trwa w najlepsze. Uczestnicy poznali swoje potencjalne drugie połówki, które zostały wybrane na podstawie nadesłanych wcześniej listów. Ostatnio kandydatki i kandydaci zjawili się na gospodarstwach rolników. Było mnóstwo emocji, a spotkaniom towarzyszył stres. Ale czy można się temu dziwić? Bohaterowie wiedzą, że być może goszczą u siebie przyszłą żonę lub męża. To wspaniała, ale i przerażająca myśl.

W 4. odcinku, który wyemitowano 5 października, rolnicy i rolniczki zdradzili, kto jest ich faworytem. Niestety, widzowie muszą poczekać na ciąg dalszy, bo 12 października nie obejrzą 5. epizodu "Rolnika".

Zobacz także: Zestrzelone rosyjskie drony spadły tuż obok domu Joanny i Kamila Osypowiczów z "Rolnika"!

"Rolnik szuka żony". Kiedy kolejny odcinek?

Fani show Telewizji Polskiej muszą uzbroić się w cierpliwość. Odcinek, który według programu, miał być nadany 12 października, zostanie wyemitowany dopiero tydzień później - 19 października. Ramówka została zmieniona, ale nie bez powodu.

"Rolnik szuka żony" zniknął z programu telewizyjnego i został zastąpiony rozgrywkami sportowymi.

Do kolejnego odcinka jeszcze prawie dwa tygodnie, ale na szczęście zawsze możemy spojrzeć na czwarty odcinek jeszcze raz. Tym razem oczami naszych fotografów - czytamy na facebookowym profilu show.

Gdy ktoś zapytał, skąd ten długi czas oczekiwania na nowy odcinek, internauci szybko odpowiedzieli i wyrazili swoją dezaprobatę:

"Bo oczywiście mecz akurat wtedy", "Mecz jest", "Dwa tygodnie czekania", "Cóż za subtelny sposób informowania o przesunięciu programu, brawo".

Zobacz także: Uczestniczka "Rolnika " w szoku. Nie spodziewała się takiego wyroku po tym, jak dostawała groźby w sieci

Co z ramówką? Jest zmiana. 12 października zobaczymy rozgrywki sportowe

"Rolnik szuka żony" można oglądać w niedziele wieczorem od godziny 21:25 na TVP1. 12 października w tym czasie odbędą się eliminacje mistrzostw świata. Polska drużyna piłki nożnej zagra mecz z Litwą. Studio sportowe rozpocznie się o 20:25, a potyczka sportowców 10 minut później.

Zobacz także: Nowy "Rolnik" dopiero wystartował, a już mówi się o weselu. Intymne sekrety też wyjdą na jaw!

Zobacz więcej zdjęć. Mało kto wiedział, ile miał lat! Jacek Wójcik, czyli Dżejk z "Królowych życia", zmarł nagle. Tablica ujawniła prawdę

Emilia z "Rolnik szuka żony" urodziła córeczkę
Nie żyje Jacek Wójcik z Królowych życia
68 zdjęć
Rolnik szuka żony 11 - quiz dla prawdziwych fanów
Pytanie 1 z 15
U którego rolnika wybuchła tzw. afera ręcznikowa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNIK SZUKA ŻONY
TVP
TELEWIZJA POLSKA