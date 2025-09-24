Nowy “Rolnik” dopiero wystartował, a już mówi się o weselu. Intymne sekrety też wyjdą na jaw!

Aleksandra Kalita
mat. pras. TVP2
2025-09-24 16:32

Trwa dwunasty sezon programu "Rolnik szuka żony". Rolnicy i rolniczki poznali uczestników, których wybrali na podstawie nadesłanych wcześniej listów. Teraz nadszedł czas decyzji. Chociaż przed nami dopiero trzeci odcinek, to już padły szybkie deklaracje oraz intymne sekrety.

"Rolnik szuka żony": Spotkani twarzą w twarz i pierwsze decyzje

"Rolnik szuka żony" to jeden z najbardziej popularnych oraz głośnych programów w Polsce. Od 2014 roku cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, którzy tłumnie zasiadają przed ekranami. Nie można również zaprzeczyć, że wielu uczestników show rzeczywiście odnalazło miłość dzięki udziałowi w "Rolniku". Największą gwiazdą produkcji bez wątpienia jest Marta Manowska (41 l.), która od samego początku kibicuje i doradza uczestnikom.

Najnowsza, dwunasta edycja programu "Rolnik szuka żony" rozpoczęła się w niedzielę, 14 września. W pierwszym odcinku Marta Manowska odwiedziła bohaterów programu i wręczyła im listy od osób, które chciałyby poznać ich bliżej. Z kolei w minioną niedzielę odbyły się pierwsze spotkania twarzą w twarz z kandydatami za rolnikami! Teraz nadchodzi czas decyzji, dla niektórych łatwy, bo wiedzą, kogo zaproszą do następnego etapu, dla innych trudny, ponieważ ciągle biją się z myślami.

"Rolnik szuka żony": Co wydarzy się w trzecim odcinku?

W niedzielę, 28 września wyemitowany zostanie trzeci odcinek programu. Producenci postanowili zmienić format randek i tym razem uczestnicy oraz ich kandydaci udadzą się na randki w stylu instagramowych pikników. Niektórzy rolnicy wykorzystają te okazje, by dowiedzieć się czegoś więcej o swoich gościach, inni natomiast ten czas przeznaczą na rozmowy o przyszłości i już teraz żądają poważnych deklaracji o przeprowadzce czy planach zawodowych.

Nie wyobrażam sobie, żeby całkowicie porzucić swój zawód, to absolutnie nie. Nie wyobrażam sobie, żeby całkowicie nie pracować, ale mogę mój etat zredukować - wyzna szczerze jedna z kandydatek Rolanda. Czy taka odpowiedź zadowoli rolnika?

Wesele pośrodku, czy u mnie? Poważnie o to pytam! Aha, czy będziesz miała coś przeciwko moim wyjściom z kolegami? - Arek również będzie bardzo konkretny. Jednak, czy nie za wcześnie na takie pytania?

Natomiast, na pewno dobrze, że tak wcześnie o ważne sprawy pytają swoje kandydatki Gabriel i Krzysztof, ponieważ okazuje się, że niektóre z nich mają sekrety, które mogą rzucić inne światło na ich wizerunek.

Ja w tym programie szukam żony i wolałbym, żeby strefa intymna była prywatna - Gabriel będzie szokowany prawdą, którą pozna.

Jego kolega również dozna dużego wstrząsu po jednej z randek:

Nie lubię jak ktoś, coś ukrywa przede mną. Wyszły takie różne informacje, o których nie napisała w liście i w końcu mi się wygadała. Czułem, że jest coś na rzeczy - stwierdzi.

Kobieta wyzna z kolei, że wolałaby poruszyć ten temat dopiero na gospodarstwie. Stało się jednak inaczej. Czy to zaważy na jej przyszłości w "Rolniku"?

