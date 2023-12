Nie do wiary, co 91-letnia Sława Przybylska wyprawia na scenie z okazji Chanuki. Nagranie nie pozostawia złudzeń

Sława Przybylska przez lata uznawana była za jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Niespodziewanie postanowiła zawiesić swoją działalność artystyczną, by poświęcić się opiece nad chorym mężem. Jan Krzyżanowski w 2018 r. przeszedł udar. W wyniku choroby trafił początkowo do specjalnego ośrodka, ale pobyt tam nie był dla niego komfortowy. Gwiazda zabrała więc męża do domu i samodzielnie się nim opiekowała aż do jego śmierci w listopadzie 2022 roku. - W tej chwili nie przyjmuję żadnych propozycji koncertowych. Jeśli się zmieni sytuacja na lepsze, bo mąż ma problemy zdrowotne, to tak, ale w tej chwili nie mogę nic - mówiła nam.

Po okresie żałoby Sława Przybylska wróciła na scenę.

Nie do wiary, co 91-letnia Sława Przybylska wyprawia na scenie. Nagranie nie pozostawia złudzeń

Sława Przybylska wystąpiła na koncercie z okazji Chanuki zorganizowanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Zaśpiewała swoje największe przeboje, prezentując przy tym znakomitą formę. "Jestem pod wrażeniem. Pani Sławo jest Pani niesamowita" - możemy przeczytać w komentarzach.