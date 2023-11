Nie do wiary! Kolejny program Polsatu spada z anteny! Prawdziwa klęska

Szok! Tadeusz Sznuk zaskoczył wszystkich po 30 latach prowadzenia "Jeden z dziesięciu". To musiało kiedyś się stać

Rolą Kostka w "Listach do M." rozkochał w sobie publiczność! Jakub Jankiewicz wyrósł na prawdziwego przystojniaka

Zła passa w Polsacie trwa. Jesienna ramówka stacji przeżywa prawdziwe perturbacje. Niedawno media obiegła informacja, że nie będzie kontynuacji dwóch reality show: "Temptation Island Polska", oraz popularnych "Żon Warszawy". Jak się okazuje to nie koniec, bowiem jeszcze jeden program nie będzie kontynuowany po pierwszym sezonie. Mowa tu o programie, który mogliśmy oglądać na antenie TV4 - "Para do gara. Ona mówi on gotuje", który prowadził Mateusz Gessler.

Kolejny program Polsatu spada z anteny po jednym sezonie. Kolejne niepowodzenie!

Trzeci program z jesiennej ramówki Polsatu nie będzie kontynuowany po pierwszym sezonie. Do grona "Temptation Island Polska" oraz "Real Housewives. Żony Warszawy" dołącza program "Para do gara. Ona mówi on gotuje". Jak podaje portal "Wirtualne Media", powodem ma być kiepska oglądalność.

- Średnia widownia premierowych odcinków formatu wyniosła 150 tys. osób, co przełożyło się na 1,58 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów - czytamy na stronie portalu "Wirtualne Media".

Zobacz poniższą galerię: