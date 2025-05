Nie uwierzycie, kto był w polskim jury Eurowizji 2025! To znane nazwiska!

Najlepsza polska piosenka w historii Eurowizji to...

Edyta Górniak – "To nie ja!"

Justyna – "Sama"

Kasia Kowalska – "Chcę znać swój grzech..."

Anna Maria Jopek – "Ale jestem"

Sixteen – "To takie proste"

Mieczysław Szcześniak – "Przytul mnie mocno"

Andrzej Piaseczny – "2 Long"

Ich Troje – "Keine Grenzen – Żadnych granic"

Blue Café – "Love Song"

Ivan i Delfin – "Czarna dziewczyna"

Ich Troje – "Follow My Heart"

Isis Gee – "For Life"

Lidia Kopania – "I Don't Wanna Leave"

Marcin Mroziński – "Legenda"

Magdalena Tul – "Jestem"

Donatan i Cleo – "My Słowianie – We Are Slavic"

Monika Kuszyńska – "In the Name of Love"

Michał Szpak – "Color of Your Life"

Kasia Moś – "Flashlight"

Gromee feat. Lukas Meijer – "Light Me Up"

Tulia – "Fire of Love (Pali się)"

Alicja Szemplińska – "Empires"

Rafał Brzozowski – "The Ride"

Krystian Ochman – "River"

Blanka – "Solo"

Luna – "The Tower"