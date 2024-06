Nie żyje ojciec jedynego dziecka Poli Raksy. Bolesna historia

Nie żyje Andrzej Kostenko, były mąż Poli Raksy

Andrzej Kostenko nie żyje. Znakomity reżyser i operator w latach 1964-1970 był mężem Poli Raksy, czyli jednej z najpopularniejszych polskich aktorek w historii. Informację o śmierci artysty podał portal Filmpolski.pl. Andrzej Kostenko pożegnany został obszernym wpisem. - 1 czerwca zmarł znakomity operator i reżyser Andrzej Kostenko. Był absolwentem Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. W okresie studiów współpracował z Romanem Polańskim przy jego etiudach "Dwaj ludzie z szafą" (1958) i "Gdy spadają anioły" (1959). Później był asystentem przy jego słynnym "Nożu w wodzie" (1961) oraz autorem zdjęć do filmu "Ssaki" (1962) - czytamy na profilu serwisu na Facebooku (całość można przeczytać pod galerią). Równie ciekawe jak życie zawodowe zmarłego reżysera było jego życie prywatne. Przez sześć lat jego żoną była sama Pola Raksa. Małżonkom w 1967 roku urodził się syn Marcin. Gdy miał zaledwie trzy lata, jego rodzice się rozwiedli, co dla malucha musiało być dużym ciosem.

Pola Raksa i Andrzej Kostenko. Rozwiedli się po sześciu latach małżeństwa

Cały związek Poli Raksy i Andrzeja Kostenki miał dramatyczny przebieg. Małżonkowie ze względu na pracę rzadko się widywali i - jak czytamy w portalu Plejada.pl "okazało się, że oboje mieli problemy z wiernością". Pola Raksa miała mieć romans z rosyjskim aktorem Jurijem Kamornyjem, a Andrzej Kostenko z pokojówką. O relacji aktorki z Rosjaninem pisał w książce "Poli Raksy twarz" Krzysztof Tomasik. - W oczywisty sposób związek polskiej gwiazdy z 22-letnim debiutantem nie miał szans na przetrwanie. To nie był typ mężczyzny, na którym można by polegać. Po zdjęciach każde poszło w swoją stronę - czytamy. Pola Raksa miała wrócić do męża, by ostatecznie zakończyć z nim małżeństwo w 1970 roku, czyli po sześciu latach od ślubu. Na domiar złego aktorka i reżyser mieli problemy z synem. - Początkowo uczęszczał do liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej, z czasem zapadła decyzja, by oddać Marcina do męskiego liceum dla trudnej młodzieży, prowadzonego w Krakowie przez zakon pijarów - czytamy w książce Tomasika. Sama Pola Raksa lata temu w rozmowie z "Nowinami Jeleniogórskimi" przyznała, że jej dziecko "jest po prostu inne i z tym należy się pogodzić, choć jest to niekiedy bardzo, bardzo trudne".

Daniel Olbrychski o Andrzeju Kostence i Poli Raksy

Zanim doszło do rozwodu Andrzej Kostenko miał być bardzo zazdrosny o piękną żonę. Nawiązał do tego kiedyś Daniel Olbrychski, który z Polą Raksą zagrał w "Popiołach" Andrzeja Wajdy. - W Łodzi Wajda wita mnie serdecznie, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. "Zaraz pozna pan swoją partnerkę, która będzie grała Helenę" - mówi. "Chcę, żeby to była scena tylko we dwoje i właściwie nie zależy mi na tekście. Chcę, żeby było widać, że się kochacie, że macie na siebie ochotę. Rozumie pan...". I wchodzi dziewczyna, w której od dawna się podkochiwałem. Zresztą któż z nas się w niej nie podkochiwał? Pola Raksa – Wanda z "Szatana z siódmej klasy". Niesłychanej piękności, pierwsza gwiazda młodego pokolenia. I ja mam się do niej dobierać... (...) W "Popiołach" natomiast próżno szukać tak szczerze zagranej sceny miłosnej, ponieważ na próbnych zdjęciach wiedziałem już, że ten kamerzysta, Andrzej Kostenko, jest świeżo poślubionym mężem Poli Raksy - mówił aktor na łamach książki "Anioły wokół głowy".

