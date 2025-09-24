Nie żyje Claudia Cardinale. Gwiazda miała 87 lat. Co się stało?

Claudia Cardinale nie żyje - ta smutna informacja pojawiła się w mediach i szybko obiegła cały świat. Pochodząca z Tunezji włoska gwiazda kina zmarła w wieku 87 lat. Odeszła 23 września. Miała za sobą sześćdziesięcioletnią karierę, a największą sławę zdobyła w złotej erze włoskiego kina. Piękność pracowała z takimi reżyserami jak Federico Fellini i Luchino Visconti.

Jak poinformował jej agent, Laurent Savry, aktorka zmarła w Nemours we Francji, pod Paryżem, otoczona najbliższymi. W ostatnich chwilach towarzyszyły jej dzieci - Patrick, którego urodziła jako nastolatka, i Claudia, owoc związku z Pasqualem Squitierim.

Pozostawia nam dziedzictwo wolnej i natchnionej kobiety, zarówno jako kobiety, jak i artystki – powiedział Savry agencji prasowej AFP.

Claudia Cardinale zrobiła karierę we Włoszech, ale nie tam się urodziła

Claudia Cardinale przyszła na świat w 1938 r. w Tunezji. Już od wczesnych lat młodzieńczych zachwycała urodą. Pochodziła z włoskiej rodziny, jednak słabo mówiła po włosku. Gdy jako 16-latka wygrała konkurs piękności, otworzyły się przed nią drzwi do kariery. W nagrodę wyjechała na festiwal filmowy do Wenecji, a tam natychmiast dostała propozycje pracy w produkcjach filmowych.

Tymczasem ona pragnęła zostać nauczycielką! Ostatecznie jednak postanowiła spróbować i to okazało się bardzo dobrą decyzją. Grała w kolejnych filmach, a widownia zachwycała się jej niesamowitym wyglądem. Problemem bywał jednak akcent - Cardinale dopiero jako 18-latka zaczęła uczyć się języka włoskiego "na poważnie". Mówiła po francusku i arabsku, a ta mieszanina języków okazywała się przeszkodą. Wyjściem był dubbing - bywało, że inne aktorki podkładały głos pod rolę graną przez Cardinale.

Aktorka zagrała w klasykach włoskiego kina - "Lamparcie" Luchino Viscontiego, "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" Sergio Leone oraz "Osiem i pół" Federico Felliniego.

Gdy pobiła Włochy, Claudia udała się do Hollywood. Tam zagrała m.in. w "Różowej panterze". Cardinale od ponad 20 lat skupiała się na działalności społecznej i charytatywnej, ale wciąż grała. Jej ostatni film "The Island of Forgiveness" wyszedł w 2022 r.

Prywatny dramat

Prywatne życie Cardinale nie było usłane różami. Jako nastolatka została zgwałcona. Gdy dowiedziała się o ciąży, była namawiana do aborcji. Ale Claudia postanowiła urodzić - wydała na świat Patricka, którego przez wiele lat przedstawiała jako młodszego brata.

W 1966 r. gwiazda wyszła za mąż za Franco Cristaldiego, który adoptował jej nieślubnego syna. Niestety ten związek nie przetrwał nawet dekady. W 1975 r. doszło do rozwodu, a Claudia źle wspominała relację, w której była uzależniona od męża pod każdym względem. Jej wielką miłością był kolejny partner - Pasqual Squitieri.

Cardinale i Squitieri nigdy nie wzięli ślubu. Doczekali się jednak wspólnej córki.

