Nie żyje Claudia Cardinale. Gwiazda miała 87 lat. Co się stało?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-24 7:42

Media obiegła bardzo smutna informacja. 23 września zmarła gwiazda światowego formatu Claudia Cardinale. Gwiazda włoskiego kina miała 87 lat. Choć kojarzy się głównie z Italią, zmarła we Francji, a konkretnie w Nemours pod Paryżem.

Super Express Google News

Claudia Cardinale nie żyje - ta smutna informacja pojawiła się w mediach i szybko obiegła cały świat. Pochodząca z Tunezji włoska gwiazda kina zmarła w wieku 87 lat. Odeszła 23 września. Miała za sobą sześćdziesięcioletnią karierę, a największą sławę zdobyła w złotej erze włoskiego kina. Piękność pracowała z takimi reżyserami jak Federico Fellini i Luchino Visconti.

Jak poinformował jej agent, Laurent Savry, aktorka zmarła w Nemours we Francji, pod Paryżem, otoczona najbliższymi. W ostatnich chwilach towarzyszyły jej dzieci - Patrick, którego urodziła jako nastolatka, i Claudia, owoc związku z Pasqualem Squitierim.

Pozostawia nam dziedzictwo wolnej i natchnionej kobiety, zarówno jako kobiety, jak i artystki – powiedział Savry agencji prasowej AFP.

Zobacz także: Grób Soni Szklanowskiej przyprawia o łzy. 25-latka zmarła 4 miesiące temu w tragicznych okolicznościach

Claudia Cardinale zrobiła karierę we Włoszech, ale nie tam się urodziła

Claudia Cardinale przyszła na świat w 1938 r. w Tunezji. Już od wczesnych lat młodzieńczych zachwycała urodą. Pochodziła z włoskiej rodziny, jednak słabo mówiła po włosku. Gdy jako 16-latka wygrała konkurs piękności, otworzyły się przed nią drzwi do kariery. W nagrodę wyjechała na festiwal filmowy do Wenecji, a tam natychmiast dostała propozycje pracy w produkcjach filmowych.

Tymczasem ona pragnęła zostać nauczycielką! Ostatecznie jednak postanowiła spróbować i to okazało się bardzo dobrą decyzją. Grała w kolejnych filmach, a widownia zachwycała się jej niesamowitym wyglądem. Problemem bywał jednak akcent - Cardinale dopiero jako 18-latka zaczęła uczyć się języka włoskiego "na poważnie". Mówiła po francusku i arabsku, a ta mieszanina języków okazywała się przeszkodą. Wyjściem był dubbing - bywało, że inne aktorki podkładały głos pod rolę graną przez Cardinale.

Aktorka zagrała w klasykach włoskiego kina - "Lamparcie" Luchino Viscontiego, "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" Sergio Leone oraz "Osiem i pół" Federico Felliniego.

Gdy pobiła Włochy, Claudia udała się do Hollywood. Tam zagrała m.in. w "Różowej panterze". Cardinale od ponad 20 lat skupiała się na działalności społecznej i charytatywnej, ale wciąż grała. Jej ostatni film "The Island of Forgiveness" wyszedł w 2022 r.

Zobacz także: Ewa Serwa straciła męża. Aktor odszedł nagle. "Umawialiśmy się na kawę. Los zdecydował inaczej"

Prywatny dramat

Prywatne życie Cardinale nie było usłane różami. Jako nastolatka została zgwałcona. Gdy dowiedziała się o ciąży, była namawiana do aborcji. Ale Claudia postanowiła urodzić - wydała na świat Patricka, którego przez wiele lat przedstawiała jako młodszego brata. 

W 1966 r. gwiazda wyszła za mąż za Franco Cristaldiego, który adoptował jej nieślubnego syna. Niestety ten związek nie przetrwał nawet dekady. W 1975 r. doszło do rozwodu, a Claudia źle wspominała relację, w której była uzależniona od męża pod każdym względem. Jej wielką miłością był kolejny partner - Pasqual Squitieri.

Zobacz także: Tak teraz wygląda grób Kory. Najnowsze zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości. Co się zmieniło?

Cardinale i Squitieri nigdy nie wzięli ślubu. Doczekali się jednak wspólnej córki.

Zobacz także: Nie żyje Piotr Nowakowski. Aktor miał tylko 50 lat. Zrozpaczona żona przekazała smutne wieści

Zobacz więcej zdjęć. Tak wygląda grób Soni Szklanowskiej. Łzy same napływają do oczu! 25-latka zmarła w tragicznych okolicznościach

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Poruszające słowa księdza
Sonia Szklanowska - grób
37 zdjęć
QUIZ dla fanów kina! Sprawdź, czy jesteś prawdziwym kinomanem
Pytanie 1 z 10
Kto wyreżyserował trylogię „Władca Pierścieni”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZMARŁA
NIE ŻYJE