Ewa Serwa, a właściwie Serwa-Galia, aktorka znana z takich produkcji jak "The Office PL", "Kler", "Diagnoza", "Na dobre i na złe" czy "Barwy szczęścia", straciła męża. Paweł Galia odszedł 20 września, ale informacja została upowszechniona dopiero dwa dni później.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Pawła Galii, podopiecznego Fundacji. Bliskim Pawła składamy wyrazy współczucia - czytamy na facebookowym profilu Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.

Nie żyje Paweł Galia. Był aktorem, również dubbingowym

Paweł Galia zmarł w wieku 82 lat, pozostawiając żonę - 68-letnią Ewę Serwę, a także córki. Jedna z nich poszła śladami rodziców, udzielając się w dubbingu.

Aktora znanego ze "Zmienników" czy "Na dobre i na złe", który dubbingował m.in. "Gumisie", "Muminki", "Pingwiny z Madagaskaru" i grał w teatrach, pożegnano też na facebookowym profilu ZASP-u.

Żegnamy dziś naszego kolegę Pawła Galię - wspaniałego aktora, lektora i zasłużonego członka ZASP. To olbrzymia strata dla naszego środowiska. Jak wspomina Prezes Jan Tomaszewicz: "jeszcze w czwartek byłem u Pawła, rozmawialiśmy, śmialiśmy się i umawialiśmy na wspólną kawę w przyszłym tygodniu. Niestety los zdecydował inaczej". Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci i sercach. Spoczywaj w pokoju - poinformował Związek Artystów Scen Polskich.

Paweł Galia był mężem znanej aktorki. Pozostawił dwie córki

Galia prywatnie był mężem Ewy Serwy, aktorki i przewodniczącej Zarządu Sekcji Dubbingu Związku Artystów Scen Polskich. Aktor był o kilkanaście lat starszy od żony. Oboje nigdy nie epatowali swoją relacją, oddzielając życie prywatne od zawodowego.

Wiadomo jednak, że małżonkowie doczekali się córek: Zuzanny, która pracuje w branży dubbingowej (jest też lektorką audiobooków, użycza głosu w grach) oraz Julii, która jest zoopsychologiem.

