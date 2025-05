Wstrząs w świecie show-biznesu! Ikona seriali nie żyje. Zmarła dwa miesiące temu, a nikt o tym nie wiedział!

To oni wygrają "Taniec z Gwiazdami"! Bukmacherzy nie mają wątpliwości

Kolejna legenda amerykańskich produkcji nie żyje! Ta śmierć jest jednak wyjątkowo nietypowa. A właściwie nie tyle śmierć, co milczenie wokół niej. Denise Alexander nie żyje od 5 marca, a dopiero teraz świat dowiedział się o tym, że odeszła. A przecież mówimy o naprawdę wielkiej gwieździe - ikonie amerykańskich seriali. Świat show-biznesu jest w szoku po tym, gdy prawda wyszła na jaw. Nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci Denise Alexander. Największą rozpoznawalność przyniosła aktorce rola w słynnym serialu "Szpital Miejski", gdzie zagrała Lesley Webber. Co ciekawe, postać ta została uśmiercona w 1984 roku, by po latach ją... wskrzesić.

Nie żyje Denise Alexander. Kim była ikona amerykańskich seriali?

Wiadomość o śmierci Denise Alexander z wielkim smutkiem przyjął producent wykonawczy serialu Frank Valentini. Przypomniał on, kim była aktorka.

Było mi bardzo przykro usłyszeć o śmierci Denise Alexander. Przełamywała bariery na ekranie i poza nim, grając dr Lesley Webber – jedną z pierwszych kobiet-lekarzy w telewizji – przez prawie pięć dekad

- napisał w mediach społecznościowych.

To, że w ostatnich latach powtórzyła swoją rolę, znaczyło dla mnie tak wiele i jestem zaszczycony, że miałem okazję z nią pracować. W imieniu całej rodziny "Szpitala miejskiego" składam szczere kondolencje jej rodzinie, przyjaciołom i wieloletnim fanom. Niech spoczywa w pokoju

- dodał Valentini.

Denise Alexander występowała także w innych popularnych serialach, takich jak: Strefa mroku", "Hotel" "Combat!" czy "Inny świat". Karierę aktorską zaczęła jeszcze w latach 50. Ostatni raz wystąpiła w telewizji w 2021 roku.

Wczoraj (9 maja) informowaliśmy o śmierci innej ikony świata filmowego w USA. Zmarł James Foley, reżyser takich hitów jak "Hannibal" "House of Cards", czy "Glengarry Glen Ross".