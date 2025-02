Aktorka Lee Joo-Sil była poważnie chora. Dziennikarze "The Korea Herald" informowali, że u Lee zdiagnozowano raka żołądka zaledwie trzy miesiące przed śmiercią. Nie była to jednak jej pierwsza walka z chorobą. Kiedy była po pięćdziesiątce, zdiagnozowano u niej raka piersi w stadium IV. Pomimo tej tragicznej diagnozy gwiazda skutecznie zwalczyła chorobę.

Dowiedziałam się pod koniec trzeciego stadium i wkrótce stał się on czwartym. Dobrze sobie z tym poradziłam, bo mam dzieci (...) Każdy staje się silniejszy w obliczu kryzysu. Jeśli odpuścisz wszystko, staniesz się bezradny - mówiła w jednym z wywiadów z 2023 roku aktorka.

Nie żyje aktorka Lee Joo-Sil. Zagrała w hicie Netflixa

Lee Joo-Sil zagrała w drugim sezonie "Squid Game", w którym wcieliła się w matkę tajnego detektywa Hwanga Joon-Ho (Wi Ha Joon) oraz macochę Hwanga In Ho (Lee Byung Hun).

W wieku 81 lat zmarła aktorka Lee Joo-Sil. Kobieta doznała zatrzymania krążenia 2 lutego 2025 roku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej przewieziono ją do szpitala St. Mary's Hospital w Uijeongbu w Gyeonggi. Gwizdy niestety nie udało się uratować.

Kariera Lee Joo-Sil trwała ponad sześćdziesiąt lat. Pierwszy raz zagrała w 1964 roku. Przez lata mogła pochwalić się ogromnym portfolio. Pojawiała się na scenie i ekranie, grając w renomowanych produkcjach teatralnych. Jej występy w telewizji obejmowały role w "The Uncanny Counter", a fani kina mogą ją pamiętać z hitowego horroru "Train to Busan". Lee w 2010 roku zdobyła też stopień doktora na Uniwersytecie Wonkwang.

O czym jest serial "Squid Game"?

"Squid Game" to koreański serial o ludziach, którzy biorą udział w tajemniczych grach dla dzieci. Uczestnicy, zmagający się z poważnymi problemami finansowymi, zgłaszają się do konkursu, nie wiedząc, że stawką jest ich przeżycie. Gra toczy się w izolowanej lokalizacji, a każdy nieudany ruch oznacza śmierć. Serial porusza kwestie społeczne, takie jak nierówności, desperacja oraz ludzkie zachowanie w ekstremalnych warunkach. "Squid Game" to serial, który pełen jest napięcia oraz moralnych dylematów, zmuszając widza do refleksji nad wartością życia, a także systemem społecznym.

