Katarzyna Dowbor znika z anteny! To ostateczna decyzja?

Nowy odcinek programu Julii Von Stein. "Remont mieszkania wpędzi mnie do grobu!"

"To jest rodzaj niewoli"

Autor:

Kto z fanów "M jak miłość" pamięta słynnego Władka Kisiela, najlepszego przyjaciela Lucjana Mostowiaka? Na pewno wiele jest takich osób. Jerzy Próchnicki, który przez lata wcielał się w Kisiela, zapadł w pamięć wielbicielom hitu TVP, ale zmarł w zapomnieniu.

Aktor, który urodził się 22 kwietnia 1930 r., odszedł 4 lutego 2016 r. Nie dożył 86. urodzin, a informacja o jego śmierci dotarła do mediów dopiero tydzień po śmierci artysty i dzień po jego pogrzebie.

Zobacz także: Tak wygląda grób słynnej gosposi z "Plebanii". Katarzyna Łaniewska była gwiazdą, ale wskazuje na to tylko jedno słowo wyryte na płycie

Kim był Jerzy Próchnicki?

Próchnicki jako aktor debiutował w latach 50. Grał w teatrach w Warszawie, w Zielonej Górze, w Opolu. Po raz ostatni na deskach teatru zameldował się w 1990 r. Później skupił się na pracy w serialach i filmach. Sporą popularność i rozpoznawalność zyskał jako emeryt, gdy u boku Witolda Pyrkosza wcielał się w zrzędliwego Kisiela.

W "M jak miłość" grał długo, bo od 2004 do 2013 r. Można było go oglądać w odcinkach od 260. aż do 1014. Później zniknął z ekranów. Zmarł na początku 2016 r. po długiej chorobie, ale jego serialową postać uśmiercono później.

Zobacz także: Leon Niemczyk zmarł 19 lat temu. Liter na jego grobie już niemal nie widać

Kisiela uśmiercono w "M jak miłość" już po śmierci aktora

Próchnicki odszedł 4 lutego 2016 r. Pogrzeb aktora z "M jak miłość" odbył się 10 lutego na Starych Powązkach. Na mszy żałobnej w kościele św. Karola Boromeusza pojawiło się wiele osób, choć informacja o śmierci Próchnickiego została rozpowszechniona dopiero po pochówku.

Zobacz także: Opłakany stan grobu wielkiej aktorki. Wyblakła tabliczka i chwasty. Smutny widok

Aktor przestał grać w "M jak miłość" ponad dwa lata wcześniej - w październiku 2013 r., ale jego postać wciąż istniała w serialowym świecie. O tym, co słychać u Władka Lucjanowi opowiadała żona Kisiela.

W końcu jednak scenarzyści zdecydowali się uśmiercić bohatera telenoweli. Kisiel zmarł w 1246. odcinku "M jak miłość", choć aktor, który go grał, odszedł już kilka miesięcy wcześniej.

Zobacz także: Tak wygląda grób Jadwigi Barańskiej. Jej ukochany mąż płacze nad skromną mogiłą

Grób Próchnickiego w opłakanym stanie

Próchnicki spoczywa na warszawskich Powązkach w starym rodzinnym grobie. Grobowiec jest wiekowy i wydaje się wymagać naprawy. Płyta nagrobna sypie się, może potrzebować renowacji.

Aktor został pochowany z wieloma członkami swojej rodziny. Najwcześniejszy wpis na płycie nagrobnej dotyczy Stanisława Próchnickiego, który zmarł w 1926 r.

Zobacz także: Grób aktorki "Czterdziestolatka" w STRASZNYM stanie

Zobacz więcej zdjęć. Jerzy Próchnicki, czyli Kisiel z "M jak miłość", zmarł 9 lat temu. Jego grób ledwo się trzyma. To smutny widok

Zaniedbany grób aktorki "Czterdziestolatka". (Nie)zapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.