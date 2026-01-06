Nie żyje gwiazda kultowych produkcji. Odeszła niespodziewanie

Jayne Trcka odeszła niespodziewanie. Miała 62 lata

12 grudnia 2025 roku w wieku 62 lat zmarła Jayne Trcka. Jak podaje portal TMZ, kulturystka i aktorka została znaleziona martwa w swoim domu w San Diego w Kalifornii. Znajomi sportsmenki próbowali się z nią skontaktować na kilka dni przed śmiercią. Jeden z nich zaniepokojony jej brakiem odzewu, udał się do domu Jayne. Tam znalazł ją leżącą na podłodze w kuchni.

Na miejsce przyjechały służby ratunkowe, a medycy stwierdzili zgon. Jayne Trcka odeszła w wieku 62 lat. Na razie nie jest znana przyczyna jej śmierci. Syn Jayne powiedział w rozmowie z mediami, że nie wiedział o żadnych schorzeniach, na które cierpiała jego matka przed swoją przedwczesną śmiercią. Trwa śledztwo w sprawie ustalenia przyczyny zgonu.

Jayne Trcka zagrała w kultowej komedii

Amerykańska kulturystka zaczęła swoją przygodę ze sportem już jako nastolatka. Z czasem skupiła się na kulturystyce. W roku 1997 wygrała Mistrzostwa Stanowe Kalifornii. Rok później została certyfikowaną trenerką personalną, a jej popularność rosła. Na początku XXI wieku upomniało się o nią kino.

Jayne Trcka pierwszy raz na ekranie pojawiła się w kultowym "Strasznym filmie". Wcieliła się w nauczycielkę panią Mann. W kolejnych lata zagrała w kilku produkcjach telewizyjnych, w tym "The Drew Carey Show", "Whose Line is it Anyway?", "Tim and Eric Awesome Show" czy "Great Job! and Hot Package". Regularniej pojawiała się również na okładkach różnych magazynów.

Przedwczesna śmierć Jayne Trcka pogrążyła w żałobie jej bliskich oraz fanów, którzy w mediach społecznościowych zamieszczają słowa wsparcia i kondolencje.

