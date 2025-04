Nie żyje juror Tańca z Gwiazdami. Miał tylko 54 lata, walczył z poważną chorobą

Zmarł niezwykle popularny juror show „Dancing with the Stars”. Julian Benson miał 54 lata. Przez całe życie walczył z rzadką chorobą genetyczną. Kiedy miał dwa lata lekarze dawali mu 13 lat życia. Rodzina i przyjaciele piszą, że odszedł po „dzielnej walce”. Ekipa „Tańca z Gwiazdami” pożegnała go w niezwykle wzruszających słowach.