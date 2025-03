"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović odejdzie z programu?! Plan "B" ujawniony

Iwona Pavlović ma plan "B". Czy odejdzie z programu "Taniec z Gwiazdami"?

Iwona Pavlović to niekwestionowany autorytet w dziedzinie tańca. Jej obecność w programie "Taniec z Gwiazdami" nadaje mu warstwy merytorycznej, a oceny od niej są dla uczestników show najcenniejsze. Co by jednak było, gdyby Iwona Pavlović zakończyła swoją misję w "Tańcu z Gwiazdami"? Mało kto wie, że jurorka w przeszłości parała się krawiectwem. I dobrze jej w tej dziedzinie szło. W rozmowie z portalem Shownews.pl zdardziła, że maszynę do szycia ciągle ma i być może kiedyś do krawiectwa wróci. Plan "B" na życie ma jednak zupełnie inny.

Cały czas jest plan "A" i on wychodzi. Plan "B" jest taki, że zakopię się gdzieś w lesie i będę wieść spokojne, leniwe życie

- wyznała Iwona Pavlović. Ci, którzy mają chrapkę na posadę jurorki w "Tańcu z Gwiazdami", raczej jednak uzbroić się muszą w cierpliwość.

Nic bowiem nie wskazuje na to, by charyzmatyczna "Czarna Mamba" miała odejść z show Polsatu. Ostatnio co prawda Iwona Pavlović troszkę chorowała, ale na niedzielę już się wykurowała i jak zwykle wystawiała noty uczestnikom programu "Taniec z Gwiazdami". Na dodatek jurorka cały czas zaskakuje nie tylko w kwestii oceniania tańczących, lecz także swoich stylizacji. Znana z zamiłowania do czerni "Czarna Mamba" ostatnio zdecydowała się pokazać w różowej kreacji. Wyszło znakomicie.

Iwona Pavlović życie prywatne

Świetnie układa się także życie prywatne Iwony Pavlović. Po rozwodzie z tancerzem Arkadiuszem Pavloviciem jurorka programu "Taniec z Gwiazdami" wyszła za przedsiębiorcę - Wojciecha Oświęcimskiego. "Czarna Mamba" pomagała mu wychować trzech synów. Jeden z nich ma już swoje dziecko, dla którego Iwona Pavlović jest babcią.

Niestety, jestem babcią głównie na odległość. Wnuczek mieszka z rodzicami w innej części Polski, więc nie możemy się spotykać codziennie. Ale na ile to możliwe, jeździmy do nich lub zapraszamy do siebie. Na pewno chcielibyśmy widywać się częściej, tym bardziej, że nasz Bruno jest fantastycznym chłopcem

- mówiła w rozmowie z "Na żywo".

Poniżej galeria: Iwona Pavlović schudła 18 kg

