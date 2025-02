Nie żyje legenda telewizji! Przegrał walkę z rzadką chorobą mózgu

Nie żyje legenda amerykańskiej telewizji

Jon Burnett zmarł, a o tym tragicznym fakcie poinformowała stacja KDKA-TV. w wyniku powikłań po CTE - przewlekłej encefalopatii pourazowej. To choroba mózgu, która była najprawdopodobniej efektem lat spędzonych przez Bournett'a na boisku. Do końca twierdził, że gdyby mógł cofnąć czas, niczego by nie zmienił i znów grałby w amerykański futbol.

Na co chorował Jon Burnett

Jon Burnett w lutym 2024 roku poinformował opinię publiczną o swojej diagnozie. CTE to postępująca choroba zwyrodnieniowa mózgu, najczęściej spowodowana powtarzającymi się urazami głowy. Zapadają na nią sportowcy z tzw. dyscyplin kontaktowych, żołnierze i inne ofiary wielokrotnych urazów głowy. Co gorsze, tej choroby nie można jednoznacznie zdiagnozować za życia – jedynie autopsja mózgu po śmierci chorego może potwierdzić jej obecność. Neurolog Burnetta twierdzi, że to chorował on właśnie na CTE.

Burnett przez 36 lat prowadził m.in. Evening Magazine, Pittsburgh 2Day oraz był "pogodynkiem" w KDKA-TV. Stacja pożegnała swoją gwiazdę na Facebooku.

Zostawił po sobie piękną spuściznę

Zmarł uwielbiany gwiazdor KDKA-TV, Jon Burnett. Zapamiętamy go jako autentycznego, utalentowanego i empatycznego człowieka. Pozostawił po sobie niesamowitą spuściznę.

Jon Burnett zaczął grać w amerykański futbol jako 10-latek. Karierę zawodnika rozwinął na University of Tennessee. Jako sportowiec Bournett dwa razy doznał poważnego wstrząśnienia mózgu, podczas których stracił przytomność. Jeden z urazów rozerwał jego kask.

Jon Burnett umarł szczęśliwy

Pomimo diagnozy, Burnett do końca życia twierdził, że gdyby mógł cofnąć czas, znów od dziecka grałby w futbol. Gwiazdor telewizji zgodził się przekazać swój mózg naukowcom, aby pomóc w badaniach nad rzadką chorobą CTE.

Burnett przez 36 lat pozostawił zrozpaczoną rodzinę: żonę Debbie, córkę Samanthę, syna Erica i pięcioro wnucząt. Żył 71 lat.