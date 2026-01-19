Nie żyje mama Witolda Paszta! Pani Adela miała 100 lat. Uroczyste pożegnanie mamy wokalisty

Choć Witold Paszt przez dekady był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, swoje życie prywatne konsekwentnie trzymał z dala od blasku fleszy. Tym bardziej wiadomość o śmierci jego mamy poruszyła lokalną społeczność Zamościa, z którym rodzina była silnie związana. To właśnie w tym mieście odbędzie się ostatnie pożegnanie Adeli Paszt.

Msza żałobna zostanie odprawiona we wtorek, 21 stycznia 2026 roku, o godzinie 12:00. Po nabożeństwie żałobnicy przejdą na Cmentarz Parafialny w Zamościu, gdzie nastąpi uroczyste odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Adela Paszt przez lata pozostawała poza światem show-biznesu, jednak osoby znające rodzinę podkreślają jej ogromny wpływ na życie i wartości syna. To ona miała wspierać Witolda Paszta w pierwszych muzycznych krokach, ucząc go konsekwencji, pokory i szacunku do ludzi. Dla artysty była nie tylko matką, ale też autorytetem, do którego często wracał w rozmowach prywatnych.

Na pierwszym miejscu jest moja rodzina. Cieszę się każdą chwilą, którą mogę spędzić z najbliższymi. Za ogromne szczęście uważam również to, że uprawiam zawód, który jest moją wielką pasją - mówi w wywiadzie dla aleteia.org Witold Paszt.

Niedawno Adela Paszt obchodziła setne urodziny. Na uroczystości pojawił się nawet sam prezydent Zamościa Rafał Zwolak.

Miałem ten wyjątkowy zaszczyt w imieniu mieszkańców Zamościa oraz Urzędu Miasta złożyć życzenia pani Adeli Paszt, mamie Witolda Paszta, Honorowego Obywatela Zamościa, babci Natalii i Aleksandry Paszt. Setne urodziny to okazja do rodzinnego świętowania oraz wspominania wszystkich ważnych momentów w życiu jubilatki. I właśnie cała rodzina pani Adeli przeżywa ten wyjątkowy dzień – napisał w mediach społecznościowych prezydent Zamościa Rafał Zwolak, który przekazał jubilatce również życzenia i list gratulacyjny od premiera Donalda Tuska.

