Nie żyje najsłynniejszy polski policjant "07, zgłoś się". Jerzy Dziewulski był gwiazdą telewizji

2025-08-11 16:58

W poniedziałek, 11 sierpnia 2025 roku zmarł Jerzy Dziewulski. Informację podał jego syn w rozmowie z PAP. Najsłynniejszy polski policjant, gwiazda "07, zgłoś się", odszedł po zmaganiu się z ciężką chorobą. Jerzy Dziewulski miał 81 lat.

W poniedziałek 11 sierpnia 2025 r. w szpitalu MSWiA w Warszawie zmarł Jerzy Dziewulski. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie. Był oficerem milicji i policji, antyterrorystą, posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji, doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa oraz wielką gwiazdą serialu "07, zgłoś się". Smutną informację o jego śmierci przekazał w rozmowie z Polską Agencję Prasową syn Dziewulskiego. 

Dziewulski największym fanem "07, zgłoś się"

Były szef ochrony lotniska Okęcie pracował na planie "07 zgłoś się" jako kaskader i odtwórca epizodycznej roli antyterrorysty. W rozmowie z "Super Expressem" wyznawał, że na planie wszyscy świetnie się bawili.

007 to całkowita fikcja. „07 zgłoś się”, często był oparty na prawdziwych wydarzenia, był tworzony w oparciu o rozmowy z milicjantami. Wszystkie gadżety, jak radar do wykrywania ciał, istniały już wtedy i były w ciągłym użytku. Te wszystkie instrumenty faktycznie były wykorzystywane w pracy milicji

Dziewulski 7 razy skakał na pędzącą ciężarówkę

Jak widać, były antyterrorysta, Jerzy Dziewulski miał bardzo dobre zdanie o serialu, choć bywało tam także niebezpiecznie. 

Jak miałem skakać na pędzącą ciężarówkę, to faktycznie skakałem na pędzącą ciężarówkę. I to nic, że robiłem to aż 7 razy, nie raz lądując zamiast na pace, to choćby na kabinie. Kiedy w końcu się udało, usłyszałem, że świetnie, to powtarzamy. My kręcąc ten serial znakomicie się też bawiliśmy, choć nie raz niektórzy z moich ludzi odnosili poważne kontuzje. Szmagier był dokumentalistą i dlatego może w tym serialu nie ma ściemy, on dał o każdy szczegół, tam nie było miejsca na fuszerkęTaki serial już się nigdy nie powtórzy i chociaż jak włączam sobie go wieczorem i choćbym chciał już pójść spać, to nigdy mi się to nie udaje, zawsze muszę doczekać do końca odcinka

Dziewulski gwiazdą telewizji

Jerzy Dziewulski, po zakończeniu w działalności artystycznej i politycznej, zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej, jako doradca w zakresie bezpieczeństwa. Często występował w mediach jako komentator i ekspert w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Szczegóły na temat pogrzebu najsłynniejszego policjanta "07, zgłoś się" na ten moment są jeszcze nieznane. 

