Nie żyje półfinalista "MasterChefa". Mariusz Komenda miał zaledwie 44 lat. Zmagał się z poważną chorobą

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-07 16:28

Nie żyje Mariusz Komenda. Kucharz i restaurator był półfinalista 8. edycji programu "MasterChef". Od kilku miesięcy zmagał się z poważą chorobą. Miał zaledwie 44 lata.

Nie żyje Mariusz Komenda. Miał zaledwie 44 lata

W środę, 7 października media obiegła wiadomość o śmierci Mariusza Komenda. Pochodzący ze Środy Śląskiej kucharz miał zaledwie 44 lata. Przykrą informację potwierdził lokalny portal Roland.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariusza Komendy – mieszkańca Środy Śląskiej, cenionego kucharza, restauratora i półfinalisty programu "MasterChef". [...] Przez ostatnie miesiące zmagał się z ciężką chorobą.

Dziś pozostają wspomnienia – jego kulinarna pasja, charakterystyczny uśmiech, telewizyjna przygoda, restauracje, które tworzył i wiele spotkań z mieszkańcami naszego miasta... - przekazano na stronie portalu.

Kilka miesięcy temu okazało się, że lubiany kucharz potrzebuje pomocy. Na początku 2026 roku lekarze zdiagnozowali u niego złośliwego guza mózgu.

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Mariusz Komenda po udziale w "MasterChef" spełnił swoje marzenie

Stan Mariusza Komenda był na tyle poważny, że lekarze musieli działać natychmiastowo. W krótkim odstępie czasu 44-latek przeszedł dwa skomplikowane zabiegi chirurgiczne. W sieci powstała zbiórka na jego leczenie. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

W 2019 roku Mariusz Komenda zgłosił się do "MasterChefa". Przeszedł do półfinału programu i razem z pozostałymi uczestnikami poleciał do Meksyku. Chociaż nie wygrał to zyskał sporą sympatię widzów, a po udziale w show otworzył własną restaurację. W 2023 roku zrezygnował z prowadzenia lokalu, ale dwa lata później razem z synem otworzył kolejny.

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Uśmiechnięty Mariusz Komenda w fartuchu MasterChef. O śmierci kucharza przeczytasz na SE.
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