Irena Brodzińska urodziła się 24 stycznia 1933 roku w Pińsku. Swoje dorosłe życie od początku wiązała z show-biznesem. Zdecydowała się kształcić w krakowskiej Szkole Baletowej Janiny Łukaszewicz i Maryli Stoszko. Jako nastolatka zadebiutowała - jako tancerka - w teatrze muzycznym w Lublinie. Parę lat później zaliczyła debiut w roli śpiewaczki w łódzkim Teatrze Muzycznym.

Irena Brodzińska prywatnie związana była z nieżyjącym już Edmundem Waydą. Para doczekała się dwójki dzieci: syna oraz córki, która także poszła w zawodowe ślady sławnych rodziców. Grażyna Brodzińska znana jest jako śpiewaczka operetkowa i musicalowa oraz aktorka. Drugim mężem Ireny Brodzińskiej był Gustaw Tijewski, kapitan żeglugi wielkiej.

W mediach informacja o śmierci Ireny Brodzińskiej pojawiła się 31 grudnia 2024 roku. Wielka artystka odeszła jednak dzień wcześniej. Tragiczne wieści przekazał Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie.

Mężczyzna w przejmującym wpisie wyjawił, że artystka była wielką divą. To ona miała zapoczątkować Operę na Zamku w Szczecinie.

Odeszła Irenka Brodzińska ikona polskiej i szczecińskiej sceny muzycznej, diva nad divy. To od niej zaczęła się wielka artystyczna droga Opery na Zamku. Do ostatnich dni interesowała się życiem naszego teatru, ale od jakiegoś czasu rzadko opuszczała swój piękny dom i cudowny ogród, to my jeździliśmy do niej. Kultura polska i szczecińska straciła wielką artystkę, kto wie, czy nie największą. W imieniu wszystkich pracowników Opery na Zamku i swoim własnym składam rodzinie Irenki Panu Guciowi, dzieciom i wnuczkom wyrazy głębokiego współczucia - czytamy w mediach społecznościowych Jacka Jekiela, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie.