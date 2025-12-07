Nie żyje znany reżyser. Pożegnała go inna gwiazda!

Śmierć Piotra Cieplaka wstrząsnęła środowiskiem teatralnym i wszystkimi, którzy zetknęli się z jego twórczością. Był reżyserem, pedagogiem, ale przede wszystkim człowiekiem o ogromnym sercu i nieprzeciętnej wrażliwości. Znany z zaangażowania w każdy projekt, który prowadził, pozostawił po sobie niezwykłe wspomnienia i inspiracje dla młodszych pokoleń artystów. Dla wielu był przewodnikiem, mentorem i przyjacielem, który potrafił zachwycać prostotą codziennych gestów. O jego odejściu poinformowała Paulina Holtz.

Paulina Holtz pożegnała przyjaciela

Piotr Cieplak był postacią niezwykłą. Obok pracy w teatrze rozwijał swoje pasje, kochał dendrologię i rowerowe wyprawy. Jego podróż z Warszawy do Lizbony, opisana została w książce "O niewiedzy w praktyce".

Artysta był również człowiekiem sceny, kochał aktorów, dialog i każdą chwilę spędzoną w teatrze. Jego zaangażowanie, pasja i empatia sprawiały, że każde przedstawienie pod jego kierownictwem stawało się wydarzeniem pełnym emocji i autentyczności. W kontaktach z ludźmi emanował ciepłem i serdecznością, zarażając optymizmem i entuzjazmem, które przyciągały do niego współpracowników i przyjaciół.

Paulina Holtz na instagramowym koncie postanowiła wspomnieć Piotra Cieplaka. Gwiazda przyznała, że jego odejście pozostawia wielką pustkę. To nie tylko strata dla świata teatru, ale też dla każdego, kto miał okazję spotkać go na swojej życiowej drodze.

Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz, jakie miałam okazję spotkać na swojej teatralnej (ale i życiowej) drodze. Piotr Cieplak. Cudowny człowiek, wielki artysta, wrażliwy dendrolog, zapamiętały cyklista. Reżyser. Człowiek Teatru. Kochający życie, scenę, aktorów, ludzi.. Nie ma właściwych słów pożegnania… wielka wyrwa w sercu. Polecam Wam jego piękną opowieść o podróży rowerem z Warszawy do Lizbony „O niewiedzy w praktyce”. Książka, która tak pięknie opowiada o sprawach najważniejszych przez zdarzenia najprostsze. Dziękuję, Piotrze, za wszystko… - napisała w sieci aktorka.

