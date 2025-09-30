Nie żyje pan Zygmunt, "nasz Zylek". Polska kultura straciła kolejną ważną postać. Wiadomo, co z pogrzebem artysty

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-09-30 9:33

Bardzo smutna wiadomość nadeszła w końcu września. W wieku 90 lat odszedł znakomity artysta, który zasłynął m.in. rolą lekarza w serialu "Święta wojna". Nie żyje Zygmunt Biernat, zwany przez przyjaciół i znajomych "naszym Zylkiem". O jego śmierci poinformował Teatr Zagłębie w Sosnowcu. Wiadomo już też, kiedy odbędzie się pogrzeb pana Zygmunta.

Nie żyje Zygmunt Biernat

Autor: FB Teatr Zagłębie/ Facebook
  • Zmarł Zygmunt Biernat, aktor znany m.in. z roli lekarza w serialu "Święta wojna", w wieku 90 lat.
  • Zygmunt Biernat był aktorem teatralnym, filmowym i serialowym, przez 23 lata związanym z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu.
  • Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 października w Katowicach, o czym poinformował Teatr Zagłębia w Sosnowcu.

Zygmunt Biernat nie żyje. "Nasz Zylek" miał 90 lat

Nie żyje "nasz Zylek", czyli Zygmunt Biernat, legenda sosnowieckiej kultury. Aktor zmarł w wieku 90 lat. Miał na swoim koncie wiele znakomitych ról filmowych, serialowych i teatralnych. Najbardziej znany był ze sceny. Przygodę z aktorstwem Zygmunt Biernat rozpoczął w 1954 roku, mając zaledwie 19 lat. Trafił wówczas do Przedsiębiorstwa Państwowego Imprez Estradowych "Artos" w Katowicach. Potem związany był z Estradą Śląską, Śląskim Teatrem Powszechnym, Teatrem Nowym w Zabrzu, Śląskim Teatrem Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach i wreszcie z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. W tym ostatnim występował przez 23 lata (do 1995 roku). Szerszej publiczności dał się poznać w 2002 roku, gdy zagrał rolę lekarza w serialu "Święta Wojna". 

Zygmunt Biernat kariera, role, pogrzeb

O tym, że Zygmunt Biernat nie żyje, poinformował Teatr Zagłębia w Sosnowcu, czyli najważniejsze miejsce w zawodowym życiu popularnego "Zylka". We wpisie na Facebooku znalazła się także wiadomość dotycząca pogrzebu aktora. 

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł były wieloletni aktor naszego teatru Zygmunt Biernat. Zygmunt Biernat to aktor teatralny, znany również z produkcji filmowych. Występował m.in. w Teatrze Nowym w Zabrzu oraz w katowickim Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum". Z Teatrem Zagłębia związany był w latach 1972-1995. Oprócz wielu znakomitych ról teatralnych zagrał w takich filmach jak "Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Angelus", czy serialu "Blisko, coraz bliżej". Zygmunt Biernat miał 90 lat. Rodzinie i najbliższym zmarłego w imieniu Dyrekcji i Pracowników Teatru Zagłębia składamy najszczersze wyrazy współczucia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 października w Katowicach

- czytamy w komunikacie. Pod wpisem zaroiło się od wspomnień i kondolencji. W komentarzach Zygmunt Biernat nazywany jest "naszym Zylkiem" lub "Zylkiem".

