Nieślubny syn Daniela Olbrychskiego wygląda jak kopia gwiazdora z młodych lat. Czym się zajmuje?

Życie prywatne Daniela Olbrychskiego

Daniel Olbrychski znany jest nie tylko z wybitnych osiągnięć aktorskich, ale także z burzliwego życia prywatnego. Aktor był trzykrotnie żonaty, miał kilka głośnych romansów. Pierwszą żoną Daniela Olbrychskiego była Monika Dzienisiewicz-Olbrychska, z którą ma syna Rafała. Z drugiego małżeństwa z niemiecką dziennikarką Zuzanną Łapicką-Olbrychską ma córkę Viktorię. Jego obecna żona, Krystyna Demska-Olbrychska, wspiera go w jego artystycznych przedsięwzięciach. Z nieformalnego związku z niemiecką aktorką Barbarą Sukową ma syna Viktora.

Dzieci Daniela Olbrychskiego

Gwiazdor ma troje dzieci. Jego najstarszy syn - Rafał Olbrychski z pierwszego małżeństwa z Moniką Dzienisiewicz-Olbrychską, jest aktorem i muzykiem. Weronika jest córką Daniela Olbrychskiego i dziennikarki Zuzanny Łapickiej. Kobieta mieszka w USA, gdzie jest szefowa produkcji w luksusowym domu mody. Najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego, Viktor Longo ma dziś 36 lat. Jest owocem nieformalnego związku aktora z niemiecką aktorką Barbara Sukową, która poznał na planie filmy "Roża Luksemburg".

Relacje Daniela Olbrychskiego z najmłodszym synem

Romans ten stał się przyczynkiem do rozpadu drugiego małżeństwa Olbrychskiego. Związek z Sukową również nie przetrwał próby czasu, ale dzięki niemu na świecie pojawił się najmłodszy syn aktora. Po rozstaniu z Olbrychskim Sukowa wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyszła za mąż. Viktor nosi nazwisko jej męża - Roberta Longo. Relacje Olbrychskiego z synem miały nie należeć do najlepszych w czasach gdy Viktor był dzieckiem. Wg nieoficjalnych informacji matka chłopaka była niechętna ich rozwijaniu. Panowie pokazali się razem w Polsce dopiero, kiedy Viktor miał 20 lat.

Kim jest Viktor Lango, najmłodszy syn Olbrychskiego?

Viktor Longo na co dzień mieszka w Nowym Jorku, gdzie rozwija karierę muzyczną. Mężczyzna dysponuje głębokim, ciepłym głosem i gra na gitarze. Swego czasu próbował także swoich sił w modelingu. Jak na razie nie zanosi się na to, by miał zamiar pójść w ślady znanego ojca, po którym odziedziczył charakterystyczną urodę. Viktor jest bardzo podobny do Daniela Olbrychskiego. Jego zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

