Niezwykłe święto w domu Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke! Tak wyrosła ich córka! Zdradziła prawdziwy wiek taty?

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-30 16:44

W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke były powody do świętowania. Tancerz był królem imprezy i dostał mnóstwo prezentów od ukochanej żony i 4-letniej córeczki Róży, a nawet psa Hachi'ego! Przy okazji doszło do zabawnej sytuacji, bo Róża próbowała podać wiek taty, ale pomyliła się o kilka lat. Zobacz, co tam się działo!

Hanna Żudziewicz pokazała fanow wyjątkowo rodzinne obrazki. Tancerka opublikowała na Instagramie zdjęcia i filmy z okazji urodzin swojego męża, Jacka Jeschke. Przy okazji wyszło na jaw, że ich córka Róża ma własną teorię na temat wieku taty. Dziewczynka stwierdziła, że Jacek ma 39 lat. Rodzice szybko ją poprawili.

Ile tak naprawdę ma lat lat Jacek Jeschke?

Okazją do świętowania były urodziny Jacka Jeschke. Z tej okazji jego piękna żona, Hania Żudziewicz opublikowała na Instagramie bardzo osobiste słowa. 

Sto lat dla najlepszego taty i męża! Życzymy Ci, żebyś nigdy nie przestał marzyć odważnie i żyć po swojemu. Żeby to, co najlepsze, wciąż było przed Tobą, a każdy kolejny rok przynosił Ci więcej powodów do wdzięczności niż poprzedni. My już mamy swój największy powód - Ciebie.

Kiedy Róża wylądowała na rękach taty z pięknym, przygotowanym na jego urodziny plakatem. Wtedy Jeschke zapytał, ile kończy lat. 4-latka wyrecytowała: "Trzydzieści dziewięć". Hania Żudziewicz i jej mąż natychmiast sprostowali pomyłkę na 35. Wszyscy nieźle się przy tym zabawili, Róża też się śmiała ze swojej pomyłki.  

Znów wygrali "Taniec z Gwiazdami" i zrobili sobie przerwę

Hanna Żudziewicz i  Jacek Jeschke nazywania są "królewską parą" "Tańca z Gwiazdami". W tanecznym hicie Polsatu to właśnie oni wytańczyli z partnerami najwięcej Kryształowych Kul. W wiosennej edycji show 2026 Hania wygrała finał z Gamou Fallem, a Jacek wytańczył z Magdą Boczarską 2. miejsce. 

Po tym sukcesach para zdecydowała się na przerwę w "Tańcu z Gwiazdami". I choć Edward Miszczak próbował zatrzymać chociaż jedno z nich, oni postanowili najbliższy czas poświęcić rodzinie i wychowaniu córki Róży. 

Post urodzinowy Hani Żudziewicz szybko przyciągnął uwagę fanów. Zaroiło się od najlepszych życzeń dla Jacka Jeschke.  

"Sto lat dla Jacka!!!"

Wszystkiego co Naj

NajNajNaj z okazji urodzin! Dużo zdrówka!

Sto lat dla Jacka!!! Szczęścia i miłości od Hani, Różyczki i Hachiego

iech Ci się darzy w zdrowiu i miłości!!! Spokoju w sercu i siły, by spełniać marzenia! Sto lat!! GoGo Jeschke Team

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Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke z córką Różą w czułym uścisku. O urodzinach tancerza przeczytasz na SE.
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