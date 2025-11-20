Nowe zasady w "Rolnik szuka żony". Widzowie zyskali głos

Finał dwunastej edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim tradycyjny, świąteczny odcinek specjalny - wyjątkowy moment, w którym przed kamerami spotykają się uczestnicy nie tylko aktualnego sezonu, ale również poprzednich edycji. W tym roku jednak TVP szykuje dla widzów zupełnie nowy element. Po raz pierwszy fani programu będą mogli zadawać pytania rolnikom i ich partnerom, a wybrane wybrzmią na antenie.

Tego w "Rolnik szuka żony" jeszcze nie było

12. edycja "Rolnik szuka żony" weszła w kulminacyjny moment. Po dziewięciu odcinkach widzowie znają już wybory bohaterów. W tym sezonie powstały następujące pary:

  • Krzysztof i Agnieszka,
  • Roland i Karolina,
  • Gabriel i Weronika,
  • Basia i Mateusz,
  • Arek i Julia.

Teraz uczestników czeka etap rewizyt - rolnicy wybiorą się do domów swoich kandydatów, by poznać ich bliskich i sprawdzić, czy nowa relacja ma szansę przetrwać. Efekty spotkań będzie można podziwiać już w kolejnym odcinku. Później już tylko wyjazdowe randki i tradycyjne podsumowanie. Co roku w święta TVP szykuje dla widzów świąteczny odcinek specjalny "Rolnik szuka żony", gdzie spotykają się uczestnicy z różnych edycji. I tutaj pojawia się wyjątkowa niespodzianka dla fanów!

Świąteczny odcinek specjalny - spotkanie uczestników z różnych edycji

Odcinek świąteczny "Rolnik szuka żony" od lat ma charakter podsumowujący. Nie jest to finał edycji, lecz świąteczny zjazd rolników i rolniczek, którzy brali udział w programie przez wszystkie lata jego emisji. To właśnie wtedy na jednej kanapie siedzą bohaterowie najnowszego sezonu i uczestnicy znani widzom z odleglejszych edycji.

W tym roku formuła zostanie rozbudowana - TVP po raz pierwszy otwiera program na pytania widzów. Fanów zachęcono do pozostawiania propozycji pytań przez link w bio:

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zadać jakieś pytanie Bohaterowi 12. Edycji, bądź którejkolwiek Parze z edycji poprzednich, wejdź w link umieszczony w BIO! Wybrane pytania pojawią się w Odcinku Świątecznym!

To rozwiązanie przypomina formaty znane z amerykańskich reality shows, gdzie częścią programu jest bezpośrednia konfrontacja z pytaniami widzów. Internauci już zasypali profil "Rolnik szuka żony" swoimi propozycjami. Wśród nich są zarówno pytania o relacje, jak i o zachowania uczestników podczas nagrań. Które z nich wybrzmią na antenie? Przekonamy się już w święta Bożego Narodzenia. Odcinek zapowiada się wyjątkowo emocjonująco.

