Odważna Roxie Węgiel! Założyła tak kusą dzierganą mini, że musiała uważać. No i te szpile! Polsat Hit Festiwal należy do niej

Roxie Węgiel była jedną z wielu gwiazd, które stawiły się podczas konferencji Polsat Hit Festiwalu. Większość robiła, co mogła, aby błyszczeć na czerwonym dywanie, ale to Roksanie udało się przyciągnąć wszystkie spojrzenia. Jak to zrobiła? Założyła ultrakrótką sukienkę, do której dobrała ekstremalnie wysokie szpilki. Tylko spójrzcie na jej stopy!