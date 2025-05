Oficjalna wiadomość od TVN w sprawie Daniela Olbrychskiego. A jednak to prawda!

Nieprawdopodobne, co Justyna Steczkowska wypaliła po Eurowizji! Himalaje zadufania w sobie?!

Daniel Olbrychski znany jest przede wszystkim z niezapomnianych ról filmowych i teatralnych. Legendarny aktor jednak nie gardzi także rolami w popularnych serialach. Swego czasu widzowie TVP z zapartym tchem śledzili jego grę w "Klanie". W lutym 2025 roku po raz pierwszy w mediach pojawiły się informacje o tym, że Daniel Olbrychski dołącza do ekipy "Na Wspólnej". Rąbka tajemnicy uchylił portalowi Świat Gwiazd informator z TVN. Szybko okazało się, że to nie były żarty, choć wiele osób - szczególnie wśród starszych fanów aktora - nie dowierzało. Nawet po tym, gdy Anna Guzik pokazała zdjęcia z planu "Na Wspólnej", na których był Daniel Olbrychski. Teraz nawet największe niedowiarki uwierzą w to, że słynny aktor gra w popularnym tasiemcu.

Na profilu serialu TVN na Instagramie pojawiła się oficjalna wiadomość. Do tego dołączone zostało krótkie nagranie wideo, na którym widać Daniela Olbrychskiego. Ubrany w gustowny kapelusz aktor dzwoni dzwonkiem do drzwi. Po chwili odchodzi z kwitkiem... Wątek z udziałem słynnego aktora zapowiada się bardzo intrygująco.

- czytamy w poście zamieszonym przez ludzi obsługujących profil serialu TVN na Instagramie. Szybko pojawiły się komentarze internautów.

- piszą użytkownicy Instagrama. W sieci krąży już też inna scena udziałem Daniela Olbrychskiego. Na niej już można nie tylko zobaczyć aktora, lecz także usłyszeć jego głos. Postać grana przez Olbrychskiego jest świadkiem stłuczki na drodze. Emocje dodatkowo podsyca produkcja "Na Wspólnej".

- pytają na Instagramie. Jedno jest pewne - ta postać sporo namiesza w fabule.

Pojedynek w Janowcu. Antoni Olbrychski, wnuk Daniel wcielił się w Wołodyjowskiego