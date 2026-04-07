Oficjalny koniec "Farmy" w Polsacie. Padła konkretna data

Wszystko albo nic! Ten pojedynek rozbije "Farmę" na kawałki!

Najnowsza edycja "Farmy" nie bierze jeńców. Program, który wystartował w lutym, z każdym odcinkiem przyciąga coraz większą widownię i rozkręca emocje do granic możliwości. Konflikty, sojusze i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że widzowie nie mogą oderwać się od ekranów. Teraz jednak wszystko wchodzi na zupełnie inny poziom. Produkcja szykuje starcie, o którym będzie głośno jeszcze długo po emisji.

SZOKUJĄCE STARCE! Kto nie przetrwa tej walki?!

W najnowszym odcinku dojdzie do pojedynku, który może zmienić wszystko. Henryk i Aksel - dwaj silni zawodnicy, którzy od początku programu udowadniali, że nie boją się żadnego wyzwania, staną do walki w tzw. pojedynku nagłej śmierci.

Tu nie ma miejsca na błędy ani drugie szanse. Jeden z nich zostanie na farmie, drugi natychmiast pożegna się z programem. To moment, który może przekreślić tygodnie walki i wysiłku.

Atmosfera wokół tego starcia jest wyjątkowo gorąca. Obaj uczestnicy mają za sobą trudną drogę, pełną napięć i rywalizacji. Ich konfrontacja wydaje się nieunikniona, a teraz w końcu do niej dojdzie.

Jakby tego było mało, produkcja przygotowała dla widzów dodatkową niespodziankę. Ze względu na świąteczne zmiany w ramówce, fani programu dostaną podwójną dawkę emocji. Jednego dnia wyemitowane zostaną aż dwa odcinki! To oznacza jeszcze więcej dram, jeszcze więcej napięcia i jeszcze więcej zaskakujących momentów.

Do finału zostało już naprawdę niewiele. W grze pozostało tylko ośmiu uczestników, którzy walczą o główną nagrodę i miejsce w wielkim finale. Każdy odcinek może teraz wszystko zmienić, a najmniejszy błąd może kosztować miejsce w programie.

Finał 5. sezonu programu "Farma"

Finał "Farmy" zbliża się wielkimi krokami i już teraz wiadomo, że będzie prawdziwym telewizyjnym widowiskiem! Wielkie rozstrzygnięcie zaplanowano na 7 maja 2026 roku i odbędzie się na żywo, co tylko podkręca emocje. To właśnie wtedy wszystko się rozstrzygnie, a los zwycięzcy znajdzie się w rękach widzów, którzy wybiorą go w głosowaniu SMS. Do ostatniego etapu dotrze tylko trójka najlepszych uczestników, więc walka o miejsce w finale zapowiada się wyjątkowo zacięcie. Jedno jest pewne, ten sezon zapisze się w historii jako najdłuższy i najbardziej emocjonujący, a finałowa noc może przynieść zwroty akcji, jakich jeszcze nie było!

