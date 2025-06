Ola Kwaśniewska ma dość tego ohydztwa! Stawia do pionu frustratów: "Na pewno potraficie być lepsi"

Ola Kwaśniewska nie mogła milczeć po ataku na córkę Karola Nawrockiego

Ola Kwaśniewska na co dzień raczej nie żyje polityką. Zdecydowanie bliżej jej do świata show-biznesu. Kiedyś nawet występowała w programie "Taniec z Gwiazdami", a dziś pisze teksty do piosenek Kuby Badacha, czyli swojego męża. Czasem jednak dochodzi do takiej sytuacji, że milczeć nie można. Aleksandra Kwaśniewska nie mogła spokojnie obserwować hejtu, który wylał się na Kasię, córkę Karola Nawrockiego. Szczególnie, że sama jeszcze była dzieckiem, gdy Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, więc wie, z czym musi się mierzyć Kasia.

Robię sobie detoks od polityki, ale co chwilę ktoś mnie pyta, co ja na to, zatem: hejtowanie dziecka, to hejtowanie dziecka. Nie ma znaczenia, czyje to dziecko. I nie ma znaczenia, jak bardzo jesteście sfrustrowani wynikami wyborów. Na pewno potraficie być lepsi

- tak w relacji na Instagramie Ola Kwaśniewska stawia do pionu frustratów.

Wiele innych gwiazd o różnych sympatiach politycznych - często dalekich od Karola Nawrockiego - wzięło w obronę jego córkę. Sporym echem odbiło się to, co powiedziała Doda w specjalnym nagraniu.

Apeluję do was, żeby wasza nienawiść co do polityków i nowego prezydenta nie była przelewana na Bogu ducha winne dziecko, które nie chciałbym, żeby było ofiarą hejtu w sieci

- zwróciła się do internatów wokalistka. Karolina Korwin-Piotrowska z nienawistnikami rozprawiła się z kolei, blokując ich na Instagramie. - Nie ma mojej zgody na niszczenie tej dziewczynki. Jeżeli wycieracie sobie gęby feminizmem, tolerancją czy body positivity, to bądźcie teraz konsekwentni, to jest test na wasze charaktery - dosadnie podkreśliła dziennikarka. Jeszcze ostrzej ws. hejtu na 7-letnią córkę Karola Nawrockiego zareagowała Katarzyna Grochola. Nie bawiła się w dyplomację!

Wara od dzieci cziychkolwiek. Nie życzę sobie hejtu, bo jest bezbożny. Po prostu wara. Nie chodzi o to, czy ktoś głosował tak, czy siak. Nie ruszajcie dzieci. Żadnych

- grzmiała pisarka.

