"Taniec z gwiazdami" już wiosną. Kto wystąpi?

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" to jeden z flagowych formatów Polsatu, choć aktualnie zarządzający ramówką Edward Miszczak jakoś ma do niego uraz. Mimo wcześniejszych prób torpedowania formatu z jego strony, ostatecznie taneczne show wróci na antenę. Niewykluczone, że po porażkach jego "nowych" formatów bezpieczniej jest wrócić do sprawdzonych pomysłów...

W "Tańcu z gwiazdami" nie zabraknie jednak zmian - nowym dniem emisji ma być niedziela, z grona prowadzących zniknie Izabela Janachowicz, a w nowym jury zobaczymy Rafała Maseraka (39 l.), Ewę Kasprzyk (67 l.) i mało znany nowy juror, Tomasz Wygoda (50 l.). Z poprzedniego składu ostała się jedynie "Czarna mamba", Ivona Pavlović (61 l.).

"Taniec z gwiazdami" - kto walczył o angaż?

Tradycyjnie już największe emocje budzi lista gwiazd, które spróbują swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Super Express jako pierwszy dotarł do pełnej, potwierdzonej listy celebrytów, którym udało się dostać do show. Wcześniej spekulowano o wielu nazwiskach, które miały chrapkę na "Taniec...". Nic dziwnego, że "biją się" o udział - w programie można nieźle zarobić, przy okazji przypomnieć się widzom i liczyć później na owocną współpracę z Polsatem. Spekulowało się między innymi o udziale Andrzeja Sołtysika (57 l.), Waldusia ze "Świata według Kiepskich" - Bartosza Żukowskiego (48 l.) czy rapera Smolastego (28 l.). Ostatecznie wszyscy muszą obejść się smakiem!

"Taniec z gwiazdami": Pełna lista uczestników

W "Tańcu z gwiazdami", jak udało nam się ustalić, zobaczymy "Królową życia", Dagmarę Kazimierską, Macieja Musiała (28 l.), Maffashion, czyli Julię Kuczyńską (36 l.), syna swojego ojca, czyli Filipa Chajzera, gwiazdę "Przyjaciółek", Anitę Sokołowską, wokalistkę, Roksanę "Roxy" Węgiel, utytułowanego lekkoatletę Adama Kszczota, prezentera radiowego, Kamila Baleja (41 l.) i aktora znanego z "Gliniarzy", Aleksa Mackiewicza (41 l.).

Nie ustalono jeszcze pełnych par - część z gwiazd nadal nie wie, z kim z tancerzy powalczy o "Kryształową kulę".

Zobacz również:

