Oniemieliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, z kim związana była Blanka. To znany raper

Już za kilka godzin przekonamy się, jak Blanka Stajkow poradzi sobie w finale konkursu Eurowizji. Młoda gwiazda wzbudza coraz większe zainteresowanie publiczności. Po początkowej niechęci, czy wręcz hejcie, wielu widzów i słuchaczy zaczyna doceniać determinację młodej kobiety, jej wytrwałość i, co tu dużo mówić, ciężką pracę. Świetnym występem w półfinale Blanka zapewniła sobie wystarczającą liczbę głosów, by awansować do koncertu finałowego. Z kolei pozytywnym nastawieniem i godnym podziwu dystansem wykonawczyni "bejba" zdobywa coraz większe uznanie widzów.

Blanka przed Eurowizją - kariera w modelingu i znany chłopak

Jej sympatycy interesują się nie tylko występami i rozwojem kariery. W sposób naturalny zainteresowanie budzi również życie prywatne dziewczyny. Tuż przed półfinałem nasi czytelnicy dowiedzieli się, kim są rodzice Blanki. Dziś uchylamy kolejnego rąbka jej prywatnego życia. Informowaliśmy już, ze zanim zaczęła ona karierę muzyczną, próbowała swoich sil w modelingu. Brała nawet udział w programie TVN, a jej eliminację z formatu tłumaczono tym, że jest "zbyt seksowna". Jej uroda i seksapil nie zdecydowanie przeszkadzały jej natomiast w angażach do występów w teledyskach. Wręcz przeciwnie. W jednym z nich wystąpiła u boku ówczesnego chłopaka - Norberta Smolińskiego, lepiej znanego pod pseudonimem Smolasty.

Blanka i Smolasty. Rozstali się, ale nadal przyjaźnią

Związek Blanki i Smolastego nie przetrwał próby czasu, choć w teledysku do piosenki rapera "Pijemy za lepszy czas" widać, że para nie szczędziła sobie czułych gestów. Blanka zapewniła jednak, że rozstali się w przyjaźni i pozostają w dobrych stosunkach. Świadczyć mogą o tym również słowa rapera, który u Kuby Wojewódzkiego bardzo pochlebnie wyrażał się o byłej. W czasie, gdy wszyscy zarzucali dziewczynie brak talentu wokalnego, on zapewniał "że umie śpiewać i ma fajny głos". Podobno zaproponował jej nawet, by dołączyła do jego wytwórni.

Galeria: Blanka zapewnia słuchaczy, że na Eurowizji da z siebie wszystko

Blanka o wygranej preselekcji i reakcji internatów