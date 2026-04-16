Orłoś milczy, Popek grzmi! Kulisy dawnej współpracy wychodzą na jaw!

Julita Buczek
2026-04-16 12:25

W mediach znów zawrzało wokół Anny Popek. Doświadczona prezenterka, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej, odpowiedziała na gorzkie słowa Macieja Orłosia. W sieci sprawa szybko przerodziła się w medialną wymianę "uprzejmości", w której nie zabrakło aluzji do dawnych czasów w TVP.

Anna Popek od lat funkcjonuje w świecie telewizji i show-biznesu, a jej zawodowa droga wielokrotnie przechodziła przez duże zmiany. Po latach pracy w Telewizja Polska i prowadzeniu popularnych formatów, po zmianach w 2023 roku zdecydowała się na nowy etap kariery. Najpierw trafiła do TV Republika, a następnie związała się z kanałem wPolsce24. Każda z tych decyzji budziła emocje, a teraz znów znalazła się w centrum medialnej dyskusji. Iskrą zapalną okazał się komentarz Macieja Orłosia, który w jednym z wywiadów odniósł się do swojej byłej współpracowniczki w dość powściągliwy, ale wymowny sposób. Jego słowa szybko zaczęły żyć własnym życiem w internecie.

Jest takie powiedzenie, nie wiem, kto jest autorem, że jeżeli nie możesz o kimś nic dobrego powiedzieć, to lepiej nic nie mówić i pomilczeć. Ja może pójdę w tę stronę i pomilczę - wyznał Kozaczkowi.

Anna Popek kontra Orłoś! Ostra riposta po latach: "Pamięć bywa zawodna!"

Maciej Orłoś, pytany o Annę Popek, stwierdził, że woli nie rozwijać tematu i "jeśli nie ma nic dobrego do powiedzenia, lepiej milczeć". Ta krótka wypowiedź wystarczyła, by rozpętać burzę. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się spekulacje, czy była to jedynie dyplomacja, czy jednak ukryta krytyka.

Anna Popek nie zamierzała zostawić sprawy bez reakcji. Na swoim internetowym kanale opublikowała nagranie, w którym wprost odniosła się do słów dziennikarza. Zwróciła uwagę na wspólną przeszłość zawodową i zasugerowała, że pamięć o dawnych wydarzeniach może być wybiórcza.

Prezenterka podkreśliła, że nie zamierza wchodzić w otwarty konflikt, ale jednocześnie zasugerowała, że również mogłaby przypomnieć kulisy różnych medialnych rozstań. 

Naprawdę, Maćku? Naprawdę nie możesz nic dobrego o mnie powiedzieć i o naszej dawnej współpracy? Różnie bywa, pamięć ludzka jest zawodna. Ale może dobrze, że ja też milczę na temat kulis twojego rozstania z Telewizją Polską za czasów prezesa Kurskiego. Różnie mówiono na ten temat, prawda? Ale w związku z tym, że nie byłam podczas tych rozmów, to się nie wypowiadam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam - powiedziała Anna Popek.

