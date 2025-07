W piątek 7 marca 2025 roku wieczorem Adam Kornacki, znany dziennikarz TVN Turbo, wydał na swoim profilu na Instagramie oświadczenie. Po to tuż po jego wyjściu z aresztu. W zamieszczonym poście dziennikarz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i ogłosił, że będzie „dochodził swoich praw i bronił prawdy”. A to dopiero początek problemów z prawem Kornackiego.

Dziennikarze TVN oskarżeni o gwałt

Jesienią 2024 roku miało dojść do gwałtu z udziałem sław z TVN Turbo. Dwaj dziennikarze, Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk usłyszeli w tej sprawie prokuratorskie zarzuty. Mężczyźni nie przyznają się do winy, co wyjaśniali m.in. na swoich profilach na Instagramie. Pojawiło się też pilne oświadczenie prawników reprezentujących dziennikarzy.

Dwie sprawy karne, dwie potężne afery medialne i w obu jedną z głównych ról odgrywa Adam Kornacki. Jednak chyba nie należy się tym wszystkim tak bardzo przejmować. W każdym razie on sam ma zupełnie czym innych zajętą głowę.

"Niby zmieniło się niewiele"

Niby zmieniło się niewiele, ale to niewiele robi naprawdę dużą różnicę. Volvo XC90 B5 po lifcie zaskakuje ciszą, komfortem i jeszcze bardziej kompletnym wnętrzem. Przestrzeni bowiem nigdy tu nie brakowało. A bakłażanowy (chyba) kolor nadwozia dopełnia całości.

Prawdziwe cacko Kornackiego

Post, w którym Adam Kornacki zachwala nowe auto, jest opatrzony pięknymi zdjęciami. Faktycznie, ten samochód to prawdziwe cacko jednej z najznamienitszych marek świata. I kolor chyba też bakłażanowy, jak twierdzi dziennikarz. Zobacz też: Sensacyjne doniesienia o rozstaniu Patryka Mikiciuka i Kai Śródki! Dziennikarz TVN Turbo jest oskarżony o gwałt. Stylistka zabrała głos

Oczywiście, w żadnej ze spraw, w których oskarżony jest Adam Kornacki, nie zapadł żaden wyrok, więc obowiązuje domniemanie niewinności. Zarówno Budda, jak i panowie z TVN Turbo kochają drogie, doskonale wyposażone auta. Skoro wszyscy cieszą się urokami wolności, to może faktycznie najlepiej przebywać w otoczeniu tych, których się kocha? Wszystkim życzymy sprawiedliwych wyroków!

