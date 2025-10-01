Ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk. Zdążyła ją zamknąć na 2 tygodnie przed śmiercią. Historia Stanisława Tyma łamie serce

Ta książka to wynik niezwykłego spotkania dwóch uwielbianych osobistości, których już z nami nie ma. Kasia Stoparczyk zginęła nagle 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku na Podkarpaciu. Stanisław Tym odszedł po długiej chorobie 6 grudnia 2024 roku. Na szczęście tych dwoje zdążyło się spotkać.
Legendarna dziennikarka Programu III Polskiego Radia zginęła w wieku 55 lat. Jako pierwsi poinformowali o tej tragedii pracownicy Radia 357 na Facebooku. Niedługo po nich, w tym samym medium społecznościowym odezwało się Biuro Literackie. To oni ujawnili ostatniego SMS-a, jakiego wysłała dziennikarka!
Ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk
Teraz światło dzienne ujrzała ostatnia książka znanej, uwielbianej dziennikarki, która jako pierwsza w Polsce - i na razie jedyna - przedstawiła nam Stanisława Tyma. Uwielbiany aktor, pisarz i "komediant" żył po swojemu, a empatyczna Kasia Stoparczyk jego niebanalny portret odmalowała. Dwa tygodniu po zamknięciu pracy nad książką zginęła w tragicznym wypadku. W przedmowie do "Tym. Człowiek szczery na trzy litery" przedmowa od Wydawnictwa Otwartego napisało poruszające słowa.
Katarzyna Stoparczyk zabiera nas w podróż do świata Stanisława, w którym każdy gest i każde słowo nabierają wyjątkowego znaczenia. Poznała go w kawiarence znajdującej się w liceum, które przed laty ukończył. Rozmawiali, dzieląc się radością spotkania i ciastkiem. Spotkania, które nieoczekiwanie stało się początkiem niezwykłej przygody.
Smutna przepowiednia
Wydawnictwo Otwarte na początku książki napisało także o tragicznym wypadku Kasi Stoparczyk, autorki pierwszej biografii Stanisława Tyma.
Pracę nad tą książką rozpoczęliśmy pod koniec 2024 r. Od samego początku wiedzieliśmy, że historię Stanisława Tyma najlepiej opisze właśnie Katarzyna Stoparczyk. Zarówno On, jak i Ona byli niezwykle cenieni i kochani, wszyscy wypowiadali się o nich z ogromnym szacunkiem. A my sami nie znaliśmy drugiej takiej osoby, która potrafiłaby z równą czułością i uważnością słuchać i mówić o innych. (...) Prace zakończyliśmy zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią Autorki. Dziś, wspominając nasze rozmowy, mamy wrażenie, że niosły one smutną przepowiednię. To, co się wydarzyło, złamało serca wielu ludziom w Polsce. Nam również. Gdy trzymamy w rękach tę książkę, wciąż trudno nam pogodzić się z myślą, że Katarzyna nigdy jej nie zobaczy. To dzieło jest wyjątkowe - wzruszające, pełne ciepła i serca Autorki. Wiemy, że pragnęła, abyście je przeczytali. Dlatego dziś z wielkim wzruszeniem oddajemy w Wasze ręce ostatnią książkę Katarzyny Stoparczyk.