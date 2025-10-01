Ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk. Zdążyła ją zamknąć na 2 tygodnie przed śmiercią. Historia Stanisława Tyma łamie serce

Ta książka to wynik niezwykłego spotkania dwóch uwielbianych osobistości, których już z nami nie ma. Kasia Stoparczyk zginęła nagle 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku na Podkarpaciu. Stanisław Tym odszedł po długiej chorobie 6 grudnia 2024 roku. Na szczęście tych dwoje zdążyło się spotkać.

Legendarna dziennikarka Programu III Polskiego Radia zginęła w wieku 55 lat. Jako pierwsi poinformowali o tej tragedii pracownicy Radia 357 na Facebooku. Niedługo po nich, w tym samym medium społecznościowym odezwało się Biuro Literackie. To oni ujawnili ostatniego SMS-a, jakiego wysłała dziennikarka!

Ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk

Teraz światło dzienne ujrzała ostatnia książka znanej, uwielbianej dziennikarki, która jako pierwsza w Polsce - i na razie jedyna - przedstawiła nam Stanisława Tyma. Uwielbiany aktor, pisarz i "komediant" żył po swojemu, a empatyczna Kasia Stoparczyk jego niebanalny portret odmalowała. Dwa tygodniu po zamknięciu pracy nad książką zginęła w tragicznym wypadku. W przedmowie do "Tym. Człowiek szczery na trzy litery" przedmowa od Wydawnictwa Otwartego napisało poruszające słowa.

Katarzyna Stoparczyk zabiera nas w podróż do świata Stanisława, w którym każdy gest i każde słowo nabierają wyjątkowego znaczenia. Poznała go w kawiarence znajdującej się w liceum, które przed laty ukończył. Rozmawiali, dzieląc się radością spotkania i ciastkiem. Spotkania, które nieoczekiwanie stało się początkiem niezwykłej przygody.

Smutna przepowiednia

Wydawnictwo Otwarte na początku książki napisało także o tragicznym wypadku Kasi Stoparczyk, autorki pierwszej biografii Stanisława Tyma.