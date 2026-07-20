Ostatnia ze Spice Girls wzięła ślub z niezłym przystojniakiem. Zachwycająca suknia od Victorii Bekcham

Melanie C to jedna z członkiń najpopularniejszego damskiego zespołu na świecie czyli Spice Girls. Artystka jest ostatnio wyjątkowo zapracowana - w maju ukazała się jej nowa płyta pod tytułem "Sweat", po raz kolejny została jurorką australijskim "The Voice", a niebawem wyrusza w swoją pierwszą solową trasę dookoła świata. Ale w tym całym szaleństwie związanym z pracą Melanie C znalazła czas na najważniejsze prywatne sprawy! 18 lipca wyszła za mąż za swojego ukochanego, modela i producenta Chrisa Dingwalla. Ceremonia odbyła się w Kumbrii – hrabstwie ceremonialnym w północno-zachodniej Anglii położonym nad Morzem Irlandzkim przy granicy ze Szkocją. Panna młoda zaprezentowała się w romantycznej, skromnej sukni ślubnej zaprojektowanej przez przyjaciółkę ze Spice Girls - Victorię Beckham.

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Kogo Melanie C zaprosiła na swój ślub?

Na ślubie pojawiły się pozostałe wokalistki Spice Girls - Emma Bunton, Mel B oraz Geri Haliiwell. Niestety, zabrakło wspomnianej już Victorii Beckham, która w tym czasie towarzyszyła mężowi, Davidowi, i była członkinią brytyjskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.

Melanie C jest mamą 17-letniej już córki Scarlett. Jej ojcem jest wieloletni były partner piosenkarki, Thomas Starr. Para nigdy nie stanęła jednak na ślubnym kobiercu.

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Śluby i rozwody w Spice Girls

Melanie C jest ostatnią ze Spice Girls, która stanęła na ślubnym kobiercu. Jej koleżanki mają to już za sobą. A Mel B ma już nawet za sobą dwa rozwody. To ona pierwsza wzięła ślub. W 1998 roku, jeszcze za czasów Spice Girls, mężem artystki został tancerz Jimmy Gulzar, z którym doczekała się córki. Rok później odbył się wielki ślub Victorii i Davida Beckhamów. Urządzono go w iście królewskim stylu. W 2007 roku znów przyszła pora na Mel B, która poślubiła producenta Stephena Belafonte. Przez lata walczyła z nim później w sądzie, oskarżając mężczyznę o stosowanie przemocy domowej. W 2015 roku Geri Halliwell wyszła za szefa Formuły 1 - Christiana Hornera. Choć niedawno świat usłyszał o rzekomych zdradach mężczyzny, Geri trwa przy nim nadal. W 2021 na ołtarzu stanęli wreszcie Emma Bunton czyli słynna Baby Spice i jej wieloletni narzeczony, wokalista Jade Jones. Są parą od ponad 20 lat, a zaręczyli się w 2011 roku. Ze ślubem czekali więc aż 10 lat! W zeszłym roku kolejny, trzeci już ślub wzięła Mel B. Tym razem artystka wydaje się naprawdę szczęśliwa - jej wybrankiem jest jej fryzjer, Rory McPhee.

Melanie C domyka więc krąg mężatek z zespołu Spice Girls.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądał ślub Sporty Spice i jej ukochanego.

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