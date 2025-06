Ewa Dałkowska nie żyje. Miała 78 lat

Ewa Dałkowska zmarła 8 czerwca 2025 roku w wieku 78 lat. Aktorka pozostawiła po sobie bogaty dorobek artystyczny. Jej role w takich filmach jak "Noce i dnie", "Komedia małżeńska", "Panny i wdowy", "Body/ciało", "Skazany na bluesa" czy "Przedwiośnie" przeszły do historii polskiego kina. Ale to na scenie rozkwitała. Od wielu lat współpracowała z Krzysztofem Warlikowskim i Nowym Teatrem w Warszawie. Aktywna była do samego końca. Jeszcze w kwietniu przygotowywała się do nowej roli.

Śmierć Ewy Dałkowskiej przyniosła smutek nie tylko jej rodzinie i najbliższym, ale też wielbicielom, innym aktorom oraz jej przyjaciołom. Wojtek Kalarus, który grał z Dałkowską, umieścił w sieci wspomnienie o aktorce oraz przyjaciółce. Byli ze sobą mocno związani. Artystkę żegnali również Maciej Stuhr, Andrzej Chyra oraz wielu polityków, w tym Andrzej Duda. Dla urzędującego prezydenta RP Dałkowska była szczególnie ważną postacią.

Ostatnie pożegnanie Ewy Dałkowskiej

Pogrzeb Ewy Dałkowskiej odbył się w piątek 13 czerwca w Zalesiu Górnym. Równo o godzinie 12:00 rozpoczęła się msza w Kościele pw. Św. Huberta. Do tej niewielkiej parafii przybyły tłumy żałobników, by oddać cześć zmarłej aktorce. Przed trumną postawiono zdjęcie zmarłej oraz odznaczenia, które otrzymała za swój wpływ na polską kulturę. Pośrodku kościoła ułożono wieńce z kwiatów.

Zmarłą aktorkę żegnała rodzina i przyjaciele. W tłumie żałobników nie zabrakło przedstawicieli świata filmu i teatru. W kościele zjawili się m.in. Maja Komorowska, Tadeusz Chudecki, Ewa Błaszczyk, Jan Pietrzak, Monika Olejnik, Andrzej Chyra, Maciej Stuhr czy Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Nie zabrakło również wiceprezesa IPN Krzysztofa Szwagrzyka i byłego ministra Piotra Glińskiego.

Przed pogrzebem rodzina zmarłej zwróciła się do żałobników z niezwykłą prośbą. Poproszono, by zamiast kwiatów przekazać datki na warszawską Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

