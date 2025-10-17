Oto finaliści Konkursu Chopinowskiego. Polak powalczy o zwycięstwo!

XIX Konkurs Chopinowski: Polak w gronie 11 finalistów!
Trwający od drugiego października XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dobiega końca. W czwartek, 16 października odbył się trzeci etap konkursu, po którym jurorzy wybrali finalistów. W konkursie wzięło udział 84 pianistów i pianistek z dwudziestu krajów. Do drugiego etapu przeszło czterech Polaków, z czego trzech wystąpiło w półfinałowych koncertach. Byli to Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Piotr Alexewicz.
Po półfinałowych występach decyzją jury w finale Konkursu Chopinowskiego zobaczymy ośmiu pianistów i trzy pianistki. Jest to decyzja o tyle zaskakująca, że według regulaminu do finału może przejść dziesięć osób. Jednak w tym roku dwie osoby otrzymały tyle samo punktów. W gronie finalistów znalazł się również Polak. O zwycięstwo w konkursie powalczy Piotr Alexewicz!
Oto wszyscy finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego
- Piotr Alexewicz (Polska)
- Kevin Chen (Kanada)
- David Khrikuli (Gruzja)
- Shiori Kuwahara (Japonia)
- Tianyou Li (Chiny)
- Eric Lu (USA)
- Tianyao Lyu (Chiny)
- Vincent Ong (Malezja)
- Miyu Shindo (Japonia)
- Zitong Wang (Chiny)
- William Yang (USA)
Konkurs Chopinowski: Kiedy obędzie się finał?
Zanim zobaczymy finałowe występy, w piątek, 17 października odbędą się uroczystości 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Z tej okazji w Bazylice Świętego Krzyża godzinie 20.30 zabrzmi "Requiem" Mozarta.
Po dniu przerwy rozpocznie się ostatni etap konkursu, który potrwa do 20 października. Każdy z finalistów wykona Polonez-Fantazja op. 61 oraz jeden z koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina e-moll op. 11 lub f-moll op. 21.
Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego poznamy 20 października. Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród oraz pierwszy z trzech koncertów laureatów.
