Oto finaliści Konkursu Chopinowskiego. Polak powalczy o zwycięstwo!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-10-17 7:51

Zakończył się trzeci etap Konkursu Chopinowskiego i tym samym poznaliśmy wszystkich finalistów. Decyzją jury o wygraną w prestiżowym konkursie powalczy aż jedenastu artystów. W tym gronie znalazł się również Polak! Kiedy odbędą się finałowe koncerty?

XIX Konkurs Chopinowski: Polak w gronie 11 finalistów! 

Trwający od drugiego października XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dobiega końca. W czwartek, 16 października odbył się trzeci etap konkursu, po którym jurorzy wybrali finalistów. W konkursie wzięło udział 84 pianistów i pianistek z dwudziestu krajów. Do drugiego etapu przeszło czterech Polaków, z czego trzech wystąpiło w półfinałowych koncertach. Byli to Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Piotr Alexewicz.

Po półfinałowych występach decyzją jury w finale Konkursu Chopinowskiego zobaczymy ośmiu pianistów i trzy pianistki. Jest to decyzja o tyle zaskakująca, że według regulaminu do finału może przejść dziesięć osób. Jednak w tym roku dwie osoby otrzymały tyle samo punktów. W gronie finalistów znalazł się również Polak. O zwycięstwo w konkursie powalczy Piotr Alexewicz!

Oto wszyscy finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego

  • Piotr Alexewicz (Polska)
  • Kevin Chen (Kanada)
  • David Khrikuli (Gruzja)
  • Shiori Kuwahara (Japonia)
  • Tianyou Li (Chiny)
  • Eric Lu (USA)
  • Tianyao Lyu (Chiny)
  • Vincent Ong (Malezja)
  • Miyu Shindo (Japonia)
  • Zitong Wang (Chiny)
  • William Yang (USA)

Zobacz również: Skandaliczne zachowanie na Konkursie Chopinowskim! Pracownik TVP został ukarany

Konkurs Chopinowski: Kiedy obędzie się finał?

Zanim zobaczymy finałowe występy, w piątek, 17 października odbędą się uroczystości 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Z tej okazji w Bazylice Świętego Krzyża godzinie 20.30 zabrzmi "Requiem" Mozarta.

Po dniu przerwy rozpocznie się ostatni etap konkursu, który potrwa do 20 października. Każdy z finalistów wykona Polonez-Fantazja op. 61 oraz jeden z koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina e-moll op. 11 lub f-moll op. 21. 

Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego poznamy 20 października. Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród oraz pierwszy z trzech koncertów laureatów.

Zobacz również: Tyle się nachapią w Warszawie! Chopinowski konkurs to kopalnia złota!

Konkurs Chopinowski 2025
11 zdjęć

Polecany artykuł:

Stroje uczestników Konkursu Chopinowskiego wywołały burzę w sieci. "Można przeł…
Super Express Google News
Sonda
Dlaczego właśnie teraz warto mówić o Konkursie Chopinowskim?
Konkurs chopinowski. Tragiczny los polskich pianistów. Samobójstwo, wypadek, zagłada. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONKURS CHOPINOWSKI