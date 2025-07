Ozzy Osbourne nie żyje. Miał nagrywać z Budką Suflera! Krzysztof Cugowski wpadł w furię

Ozzy Osbourne nie żyje. Budka Suflera zaprzepaściła wielką szansę na współpracę z legendarnym muzykiem

Ozzy Osbourne jeszcze 5 lipca wystąpił na scenie na specjalnym pożegnalnym koncercie. Mocno schorowany artysta w emocjonalnych słowach zwrócił się do publiczności. - Nawet nie wiecie, jak teraz się czuję. Dziękuję wam z głębi serca - mówił ze sceny. Obok Ozzy'ego i grupy Black Sabbath na koncercie pojawiły się inne legendarne kapele kojarzone z ciężką muzyką: Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera i Tool. Nikt wówczas nie przypuszczał, że zaledwie 17 dni później Ozzy Osbourne odejdzie na zawsze. Niewiele osób wie, że w historii charyzmatycznego wokalisty zespołu Black Sabbath przewija się polski akcent. Swego czasu bliska współpracy z Ozzym Osbournem była grupa Budka Suflera, która na polskim rynku osiągnęła właściwie wszystko. Kapeli Romualda Lipki i Krzysztofa Cugowskiego pozostało podbicie zagranicznych rynków. Niestety, polscy artyści na własne życzenie zaprzepaścili wielką szansę. Krzysztof Cugowski nawet po latach od tych wydarzeń, wpada w furię, gdy o tym myśli.

Miłość, która przetrwała piekło. Historia Ozzy’ego i Sharon Osbourne – toksyczna, szalona i prawdziwa

Budka Suflera miała nagrywać z Ozzym Osbournem. Krzysztof Cugowski wpadł w furię

O niezwykłej historii przeczytać mogliśmy w książce "Budka Suflera. Memu miastu do widzenia". Skąd w ogóle wziął się pomysł na współpracę Budki Suflera i Ozzy'ego Osbourne'a? Wszystko dzięki kontaktom dziennikarza muzycznego Piotra Metza i producenta Danny’ego Blaira. W pewnym momencie pojawiła się propozycja sesji nagraniowej. To, co stało się potem, nie mieści się w głowie.

Zawaliliśmy umówiony termin i koniec. W tym środowisku i u osób tej rangi sprawa nie do odkręcenia

- wyjawił Piotr Metz. A Krzysztof Cugowski potwierdził jego słowa. Mówiąc o tamtej sytuacji były wokalista Budki Suflera traci nerwy. A przecież na co dzień jest oazą spokoju.

I to, co mówi Piotrek, jest tak smutną prawdą, że choć minęło od tego czasu wiele lat, to staram się, k***a, nie myśleć o tym, jakimi byliśmy idiotami. Płyta z tej sesji w naturalny sposób znalazłaby się na komercyjnym amerykańskim rynku… I nigdy się nie dowiemy, co by z tego, k***a mać, wynikło

- pieklił się Krzysztof Cugowski.

Ozzy Osbourne nie żyje. Budka Suflera żegna artystę. "Dzisiaj jest moment na chwilę ciszy"

Po tym, gdy pojawiła się wiadomość o tym, że Ozzy Osbourne nie żyje, Budka Suflera na swoim oficjalnym profilu na Instagramie pożegnała muzyka, z którym była tak blisko współpracy.

Kelly Osbourne zaręczyła się 2 tygodnie przed śmiercią ojca. Ozzy Osbourne zdążył to zobaczyć!

Odszedł Ozzy Osbourne. Pożegnał się ze sceny, jak Artysta, który określił nowy wizerunek muzyce rockowej. Na każdym obszarze tej muzy namalował nowy obraz. Wraz z Black Sabath spowodował, że od tej pory wokaliści i kapele niczym elementarzem będą mogli posługiwać się klimatem i stylistyką "Paranoid", czy "Iron man". Jego życie i kariera to materiał na mnóstwo książek. Zajmą się tym właściwi ludzie. Dzisiaj jest moment na chwilę ciszy, na zanucenie w sercu pieśni o tym tytule, na pożegnanie niezwykłego człowieka, na przywitanie w naszych sercach na zawsze jego scenicznych i studyjnych dokonań. One zostały z nami

- czytamy w poruszającym poście.

W galerii prezentujemy zdjęcia Ozzy'ego Osbourna i Budki Suflera z różnych etapów kariery