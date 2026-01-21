Paula Karpowicz opowiedziała o Sylwestrze TV Republika. Co działo się za kulisami?

Paula Karpowicz w podcaście "Galaktyka Plotek" przyznała, że przed występem na imprezie sylwestrowej TV Republika towarzyszył jej stres. Był to dla niej nowy teren, ponieważ wcześniej nie miała okazji występować na wydarzeniach organizowanych przez tę stację.

Trochę się bałam, bo nie grałyśmy wcześniej w tej telewizji i nie wiedziałam, czego się spodziewać

– powiedziała w rozmowie z Marcinem Wolniakiem.

Jak dodała, obawy szybko się rozwiały, a organizacja wydarzenia była na wysokim poziomie.

Paula Karpowicz o sytuacji za kulisami

Choć sam sylwester TV Republika wypadł dobrze, wokalistka zwróciła uwagę na jeden element, który nie do końca spełnił jej oczekiwania. Chodziło o makijaż przygotowany tuż przed występem.

Pani od makijażu trochę zawiodła. Była mała przygoda

– przyznała w podcaście "Galaktyka Plotek".

Paula Karpowicz doprecyzowała, że jest wymagająca, jeśli chodzi o wizerunek sceniczny, a sytuacja mogła wynikać ze stresu osoby pracującej za kulisami. Wokalistka sama poprawiła niedociągnięcia.

Jak wyglądał sylwester TV Republika 2025?

Plenerowa impreza zorganizowana została na osiedlu Dyrekcja przy ul. 11 Listopada w Chełmie. Sylwester TV Republika wyróżniał się prostą, taneczną formułą – bez wielkich efektów technologicznych, za to z naciskiem na rytm, refreny i wspólne śpiewanie. Transmisja odbywała się zarówno na antenie TV Republika, jak i online, dzięki czemu w zabawie mogły uczestniczyć także osoby w domach.

Line-up Wystrzałowego Sylwestra TV Republika 2025 był szeroko komentowany. Na scenie wystąpili m.in.: Bayer Full, Mig, Milano, Weekend, Playboys, Defis, After Party, Exaited, Topky, a także legendy polskiej muzyki: Papa Dance i Kombi Łosowski. Nie zabrakło również międzynarodowych akcentów – Fun Factory i Corona przywróciły klimat lat 90., który dla wielu widzów okazał się jedną z największych atrakcji wieczoru.

Paula Karpowicz broni disco polo: My naprawdę potrafimy śpiewać!