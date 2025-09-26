Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber uchodziły za przyjaciółki. Prawda okazała się inna, a teraz jest jeszcze gorzej!

Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber, mimo różnicy wieku i doświadczeń, zbliżyły się w programie "Królowa przetrwania", gdzie widzowie dostrzegli między nimi kobiecą solidarność.

Po programie Marianna Schreiber odebrała nagrodę "Drama Roku" w imieniu Pauliny Smaszcz, wygłaszając przemówienie w jej obronie.

Paulina Smaszcz wyjaśniła, że ich relacja miała charakter głównie zawodowy, choć zdarzały się okazjonalne rozmowy telefoniczne, w których dzieliła się z Marianną swoimi opiniami.

Obecnie telefoniczny kontakt między paniami ustał, co ujawniła Paulina Smaszcz, komentując decyzję Marianny Schreiber o niewysyłaniu córki na lekcje edukacji zdrowotnej i oceniając to jako "robienie szumu".

Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber relacje

Jeszcze niedawno ludzie ekscytowali się "nową przyjaźnią w show-biznesie", czyli relacją dwóch pań, które jak mało kto potrafią zwracać na siebie uwagę. Mowa o Paulinie Smaszcz i Mariannie Schreiber. Mimo że różni je życiowe doświadczenie, dorobek i wiek (dziennikarka jest starsza od freakfighterki o 19 lat), to potrafiły się znakomicie dogadywać. Może dlatego, że łączyły jej kobieca solidarność i nieudane małżeństwa - Paulina Smaszcz jest rozwiedziona z Maciejem Kurzajewskim, a Marianna Schreiber z Łukaszem Schreiberem. Jeszcze po programie "Królowa przetrwania" Marianna Schreiber odbierała w imieniu Pauliny Smaszcz nagrodę w kategorii... "Drama Roku" w plebiscycie Pudelek Pink Party.

Paulina Smaszcz w mikroskopijnym bikini. Ależ ona wygląda!

Zgodziłam się odebrać tę nagrodę za Paulinę tylko pod jednym warunkiem, że będę mogła przekazać kilka słów. Myślę, że Paulina się nie obrazi, bo na tyle dobrze się znamy, że nie będzie miała o to pretensji. Myślę, że wcale nie byłaby zaszczycona, że dostała tę nagrodę (...) Za lata poniżania, za lata linczowania, za lata powodowania, żeby była biedna, żeby czuła się nikim. I myślę, że nagrodę, jaką powinna dostać to za kobietę sukcesu, dla najsilniejszej kobiety w Polsce, która dźwignęła tyle i nadal ma siły, by patrzeć swojemu byłemu mężowi w oczy

- mówiła celebrytka walcząca we frikowych organizacjach MMA.

Marianna Schreiber dzwoniła do Pauliny Smaszcz. "Ona i tak robi swojemu"

Potem jednak okazało się, że relacje obu pań są nieco inne niż wiele osób myślało. Jak to pozory mylą... - Żeby było jasne - bo wszyscy zrobili z nas przyjaciółki. My byłyśmy razem w programie. Szanuję Mariannę (...) i powiedziałam, że nie chodzi o to, żebyśmy się kłóciły, tylko żebyśmy przetrwały, a rzeczywiście warunki w tym "biedakampie" były trudne - wyjawiła Paulina Smaszcz w rozmowie z Szalonym Reporterem. Co prawda już po programie panie blisko współpracowały w mediach społecznościowych, ale - jak zaznaczyła dziennikarka - relacje miały charakter zawodowy. Bywało jednak i tak, że Marianna Schreiber dzwoniła do Pauliny Smaszcz. Pierwsza o coś pytała, druga odpowiadała.

Tak Marianna Schreiber potraktowała w sądzie męża. Nie przyszła sama

Zawsze jej powiem swoje zdanie. W ogóle się tego nie obawiam, natomiast ona i tak robi po swojemu

- dodała była żona Macieja Kurzejewskiego.

Paulina Smaszcz o edukacji zdrowotnej i Marianne Schreiber

Wygląda jednak na to, że nawet takie rozmowy to już przeszłość... Temat relacji Pauliny Smaszcz i Marianny Schreiber niepodziewanie powrócił przy okazji wizyty tej pierwszej w podcaście "Call me mommy". Była prezenterka TVP pozytywnie odniosła się do lekcji edukacji zdrowotnej w szkołach, przeciw której protestuje wielu duchownych. Swoją córkę na te zajęcia nie zapisała Marianna Schreiber. Zdaniem Pauliny Smaszcz, "Marianka to robi dla szumu, żeby się koło niej działo".

Poza tym wydaje mi się, że gdyby jej ktoś tak naprawdę wytłumaczył... Ona już do mnie nie dzwoni, więc nie mogę jej tego wytłumaczyć, ale ja bym powiedziała: słuchaj, czy chcesz, żeby Patrycja zdrowo się odżywiała, żeby żyła bez chorób, bez otyłości, żeby wiedziała, jak odżywiać swoje dzieci, jak żyć, z czym się wiążą używki, picie alkoholu, nałogi. Chcesz, żeby twoja córka żyła jak najdłużej, w zdrowiu? Myślę, że nikt jej tego nie wytłumaczył i to jest takie robienie szumu, żeby robić szum

- podsumowała dziennikarka, przy okazji zdradzając, jak obecnie wyglądają jej relacje z byłą żoną Łukasza Schreibera.

W galerii prezentujemy, jak zmieniały się Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber

Sonda Wolisz Paulinę Smaszcz czy Mariannę Schreiber? Paulinę Smaszcz Mariannę Schreiber Obie bardzo lubię Obu nie lubię