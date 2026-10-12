Paulina Sykut-Jeżyna wskoczyła w kusy topik w "Tańcu z Gwiazdami". Dobrze wiedziała, że wygląda ponętnie!

Paulina Sykut-Jeżyna kusiła na potęgę. W "Tańcu z Gwiazdami" pokazała się w mikrotopiku
Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" za nami. O Kryształową Kulę rywalizuje już tylko 8 par, ale emocji wciąż nie brakuje. W 6. epizodzie uczestnicy zmierzyli się z latynoskimi rytmami. Było gorąco! Stylizacje jurorów i prowadzących też wpisały się w klimat karnawału. Julia Wieniawa postawiła na tęczowe, pierzaste wdzianko złożone z asymetrycznej, długiej spódnicy i kusego topu. Na krótką górę zdecydowała się też Paulina Sykut-Jeżyna.
45-letnia gwiazda telewizji pokazała się w długiej, dopasowanej do ciała, liliowej spódnicy z wysokim stanem. Dobrała do niej mikrotopik z ozdobą w postaci falban, a wszystko srebrzyste i mieniące się w światłach fleszy. Sykut miała rozpuszczone włosy, a jej ciało lśniło złocistą opalenizną. Wyglądała jak milion dolarów i... dobrze o tym wiedziała.
Na instagramowym profilu Jeżyny pojawiło się zabawne nagranie z podkładem muzycznym w postaci piosenki "Sexy And I Know It". Widać na nim Paulinę, która w drodze na plan "Tańca z Gwiazdami" spotyka męskich współpracowników, a ci są wyraźnie zauroczeni jej wizerunkiem. Zobaczcie sami! TUTAJ znajdziecie zdjęcia i NAGRANIE.
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Kto odpadł w 6. odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"?
W kolejnym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczą:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Z popularnego show Polsatu jak dotąd odpadli:
Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Monika Borzym i Michał Kassin.
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