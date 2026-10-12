Paulina Sykut-Jeżyna wskoczyła w kusy topik w "Tańcu z Gwiazdami". Dobrze wiedziała, że wygląda ponętnie!

Paulina Sykut-Jeżyna kusiła na potęgę. W "Tańcu z Gwiazdami" pokazała się w mikrotopiku

Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" za nami. O Kryształową Kulę rywalizuje już tylko 8 par, ale emocji wciąż nie brakuje. W 6. epizodzie uczestnicy zmierzyli się z latynoskimi rytmami. Było gorąco! Stylizacje jurorów i prowadzących też wpisały się w klimat karnawału. Julia Wieniawa postawiła na tęczowe, pierzaste wdzianko złożone z asymetrycznej, długiej spódnicy i kusego topu. Na krótką górę zdecydowała się też Paulina Sykut-Jeżyna.

45-letnia gwiazda telewizji pokazała się w długiej, dopasowanej do ciała, liliowej spódnicy z wysokim stanem. Dobrała do niej mikrotopik z ozdobą w postaci falban, a wszystko srebrzyste i mieniące się w światłach fleszy. Sykut miała rozpuszczone włosy, a jej ciało lśniło złocistą opalenizną. Wyglądała jak milion dolarów i... dobrze o tym wiedziała.

Na instagramowym profilu Jeżyny pojawiło się zabawne nagranie z podkładem muzycznym w postaci piosenki "Sexy And I Know It". Widać na nim Paulinę, która w drodze na plan "Tańca z Gwiazdami" spotyka męskich współpracowników, a ci są wyraźnie zauroczeni jej wizerunkiem. Zobaczcie sami! TUTAJ znajdziecie zdjęcia i NAGRANIE.

Zobacz także: Sprzeczka jurorska w "Tańcu z Gwiazdami". Maserak nie wytrzymał, interweniowała Wieniawa

Zobacz więcej zdjęć. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona pokazali się w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie!

Joanna Jędrzejczyk wyjawiła, co zrobi po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami". To nie była dla niej przygoda życia?

59

Kto odpadł w 6. odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W kolejnym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczą:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z popularnego show Polsatu jak dotąd odpadli:

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Monika Borzym i Michał Kassin.

Zobacz także: To dlatego Joanna Jędrzejczyk odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Tomasz Wygoda nie owijał w bawełnę

Zobacz więcej zdjęć. Wieniawa w "Tańcu z Gwiazdami" odsłoniła więcej niż niejedna tancerka, Jeżowska wystawiła zgrabne nogi, a Mandaryna?! Mamy zdjęcia

51

23