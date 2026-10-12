Paulina Sykut-Jeżyna wskoczyła w kusy topik w "Tańcu z Gwiazdami". Dobrze wiedziała, że wygląda ponętnie!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-12 17:06

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała się w 6. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w zestawie, który był jedną z jej najlepszych stylizacji w historii programu. 45-latka wyglądała jak marzenie! I bardzo dobrze o tym wiedziała. W sieci jest na to dowód. Zobaczcie!

Paulina Sykut-Jeżyna kusiła na potęgę. W "Tańcu z Gwiazdami" pokazała się w mikrotopiku

Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" za nami. O Kryształową Kulę rywalizuje już tylko 8 par, ale emocji wciąż nie brakuje. W 6. epizodzie uczestnicy zmierzyli się z latynoskimi rytmami. Było gorąco! Stylizacje jurorów i prowadzących też wpisały się w klimat karnawału. Julia Wieniawa postawiła na tęczowe, pierzaste wdzianko złożone z asymetrycznej, długiej spódnicy i kusego topu. Na krótką górę zdecydowała się też Paulina Sykut-Jeżyna.

45-letnia gwiazda telewizji pokazała się w długiej, dopasowanej do ciała, liliowej spódnicy z wysokim stanem. Dobrała do niej mikrotopik z ozdobą w postaci falban, a wszystko srebrzyste i mieniące się w światłach fleszy. Sykut miała rozpuszczone włosy, a jej ciało lśniło złocistą opalenizną. Wyglądała jak milion dolarów i... dobrze o tym wiedziała.

Na instagramowym profilu Jeżyny pojawiło się zabawne nagranie z podkładem muzycznym w postaci piosenki "Sexy And I Know It". Widać na nim Paulinę, która w drodze na plan "Tańca z Gwiazdami" spotyka męskich współpracowników, a ci są wyraźnie zauroczeni jej wizerunkiem. Zobaczcie sami! TUTAJ znajdziecie zdjęcia i NAGRANIE.

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Kto odpadł w 6. odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W kolejnym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczą:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z popularnego show Polsatu jak dotąd odpadli:

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

  • Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • Monika Borzym i Michał Kassin.

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Taniec z Gwiazdami 19 - odc. 6.
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