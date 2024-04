Piękna dziennikarka żegna się z TVP. Anna Pawelec była współautorką kontrowersyjnego reportażu o TVN

Kto myślał, że to koniec zmian w Telewizji Polskiej, ten się mylił. Anna Pawelec, która była związana z publicznym nadawcą przez ostatnie pięć lat, poinformowała właśnie na swoim profilu na Instagramie, że to koniec jej zawodowej przygody. "To było wspaniałe 5 lat! Dziękuję i kłaniam się Państwu" - napisała. Pawelec jest autorką kontrowersyjnego materiału o TVN "Holding".