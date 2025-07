O śmierci Chucka Mangione poinformował Rochester First, powołując się na dom pogrzebowy, który wydał komunikat w imieniu rodziny. Jak podaje źródło, legendarny muzyk odszedł we śnie, w nocy z 22 na 23 lipca 2025 roku. Świat muzyki zatonął we łzach.

Chuck Mangione zmarł we śnie

Rodzina Chucka Mangione z głębokim smutkiem informuje, że Chuck zmarł spokojnie we śnie w swoim domu w Rochester w stanie Nowy Jork, 22 lipca 2025 r.

- poinformowali bliscy Chucka Mangione 24 lipca.

Charles Frank Mangione (29 listopada 1940 - 22 lipca 2025) był amerykańskim flugelhornistą, trębaczem i kompozytorem. Sławę zdobył jako członek zespołu Arta Blakeya w latach 60. XX wieku.

Wirtuoz trąbki, kompozytor przebojów

Chuck Mangione był wyjątkowo cenionym muzykiem jazzowym, wirtuozem skrzydłówki (dęty instrument muzyczny) i trąbki. W latach 60. ub. w., razem z bratem Gasparem "Gapem" Mangione Chuck założył grupę The Jazz Brothers. Znany jest ze współpracy z największymi jazzmanami: Woodym Hermanem, Maynardem Fergusonem. W trakcie swojej kariery Mangione aż 14 razy był nominowany do nagrody Grammy i zdobył ją dwukrotnie - podaje "The Economic Times".

Świat pokochał Chucka Mangione za hit "Feels So Good" - do dziś kolejne pokolenie potrafi go zanucić. Wydał ponad 30 albumów i przeszedł do historii światowej muzyki.

Stworzył "Dzieci Sancheza"

Fani na całym świecie pokochali płytę nr 16. "Children of Sanchez" Chucka Mangione. To właśnie utwór z tej płyty wykorzystano jako ścieżkę dźwiękową do filmu "Dzieci Sancheza" z 1978 roku (w roli głównej wystąpił Anthony Quinn).

Kompozycja Mangione "Chase the Clouds Away" z płyty pod tym samym tytułem została wykorzystana na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1976 roku w Montrealu w Kanadzie.