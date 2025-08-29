Plażowa królowa! Monika Miller zaskoczyła kreacjami na wakacjach

Influencerka od lat udowadnia, że świetnie czuje się przed obiektywem. Jej profil na Instagramie śledzi tysiące osób, które z zaciekawieniem obserwują kolejne stylizacje, podróże i kulisy życia prywatnego. Monika Miller, znana z charakterystycznego stylu i licznych tatuaży, tym razem postanowiła pochwalić się efektami plażowej sesji zdjęciowej wykonanej podczas egzotycznych wakacji. Nie jest tajemnicą, że gwiazda spędza obecnie urlop w Tajlandii wraz ze swoim ukochanym, Pavlem Moskalenką. Para chętnie dokumentuje wspólne chwile, dzieląc się nimi w mediach społecznościowych.

Monika Miller w dwóch wersjach. Grzeczna czy odważna?

Na opublikowanych zdjęciach Miller występuje w kostiumie kąpielowym, a na innych w dopasowanej, czarnej sukience, podkreślającej jej sylwetkę. Stylizacja w połączeniu z naturalnym pejzażem tajskiej plaży stworzyła nastrojowy klimat, który przypadł do gustu jej obserwującym. Sesja w czarnej kreacji powstała podczas wieczornego spaceru nad brzegiem morza, z kolei w kolorowym bikini w trakcie dnia.

Fani nie kryli zachwytu. W komentarzach pojawiły się liczne komplementy dotyczące urody i wyczucia stylu. "Wyglądasz obłędnie", "Prawdziwa królowa wieczoru", "Ten klimat jest magiczny" - pisali internauci. Nie zabrakło też wpisów, w których użytkownicy podkreślali, że Monika potrafi zaskakiwać różnorodnością swoich stylizacji i za każdym razem prezentuje się zupełnie inaczej!

Monika Miller od lat jest obecna w show-biznesie. Popularność przyniosły jej występy w programach rozrywkowych takich jak "Taniec z Gwiazdami" czy "Królowa przetrwania". Widzowie mogli ją oglądać także w serialu "Gliniarze".

Uwadze fanów i mediów nie umknęło też jej życie prywatne. Od ponad roku związana jest z Pavlem Moskalenką - modelem i muzykiem pochodzenia ukraińskiego.

