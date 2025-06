Gdy na czerwonym dywanie pojawiają się znane nazwiska, można spodziewać się efektownych stylizacji czy błysków fleszy. Tak też było podczas premiery filmu "Brzydka siostra", ale to Monika Miller – wnuczka byłego premiera Leszka Millera przyciągnęła uwagę absolutnie wszystkich obecnych. Nie mogliśmy oderwać wzroku od dołu jej stylizacji!

Monika Miller zaszalała na czerwonym dywanie. Tylko spójrzcie na jej kreację!

Na ten wieczór Monika Miller postawiła na klasyczną czerń, jednak w wersji, która daleka była od zachowawczej elegancji. Jej stylizacja, czyli długa suknia z bardzo głębokimi wycięciami po bokach odsłaniała zgrabne nogi, ale też eksponowała jej liczne tatuaże. I choć góra kreacji była dość stonowana, to dolna część robiła prawdziwe show. Wysokie rozcięcia sięgały niemal bioder, nadając stylizacji seksapilu, ale też nonszalancji, z której Miller jest znana.

Nie da się ukryć, że Monika Miller traktuje swoje tatuaże jako element swojego wizerunku. To nie są tylko ozdoby – można by powiedzieć, że to opowieść o niej samej. Zresztą, podczas premiery to właśnie one grały drugie skrzypce – były jak biżuteria. Dzięki odważnemu krojowi sukni, tatuaże na udach zostały wyeksponowane jak nigdy wcześniej. I trzeba przyznać, że wyglądały imponująco. W świecie, w którym czerwony dywan bywa często przewidywalny, Miller zrobiła ostatnio niezłe show!

Monika Miller - życie prywatne

Monika Miller od jakiegoś czasu jest w szczęśliwym związku z Pavlem, który pochodzi z Ukrainy. Influencerka i wnuczka byłego premiera Leszka Millera nie kryje swojego szczęścia – regularnie pokazuje ukochanego w mediach społecznościowych. Jak jednak zdradziła w jednym z wywiadów, nie wszystko od początku układało się idealnie. Monika wyznała, że jej dziadek z trudem zaakceptował jej partnera, choć nie wynikało to z osobistych antypatii.

Mój dziadek do tej pory ma problemy z tym, żeby zaakceptować mojego teraźniejszego partnera. Nie chodzi tutaj o to, że mu się nie podoba, czy się nie dogadują, tylko tak bardzo przywiązał się do poprzedniego, że jest mu ciężko zaakceptować pewne zmiany – powiedziała w rozmowie z JastrząbPost.pl.

