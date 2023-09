Plejada gwiazd na pokazie Deni Cler. Niebanalne stylizacje, nowe fryzury!

Sanah w utworze promującym film "Akademia Pana Kleksa". Wiemy, kiedy obraz trafi do kin

Quiet luxury czyli to tytuł najnowszej kolekcji Deni Cler na sezon jesień/zima 2023, której premiera odbyła się 7 września w warszawskim wnętrzach budynku Senator przy ulicy Bielańskiej w Warszawie. Trzeba przyznać, że było to wyjątkowe modowe wydarzenie, o którym będzie głośno tej jesieni. Nie tylko z powodu tłumów znakomitych gości, którzy brylowali się na ściance, ale przede wszystkim z powodu pięknej kolekcji nietuzinkowych strojów na każdą okazję.

Kto przyszedł na pokaz Deni Cler?

Lista gwiazd i celebrytów jest tak długa, że nie sposób jest wszystkich wymienić. Na czerwonym dywanie odliczyli się, m.in.: Edyta Herbuś, Katarzyna Żak, Emilia Dankwa, Mariola Bojarska-Ferenc, Beata Ścibakówna, Wiganna Papina, Katarzyna Herman, Orina Krajewska, Eliza Gwiazda, Katarzyna Herman, Magdalena Antosiewicz, Katarzyna Paskuda, Anna Korcz, Anna Markowska, Justyna Bolek, Adrianna Palka, Maria Dębska, Dorota Naruszewicz, Miss Polonia Ewa Jakubiec, Grażyna Wolszczak, Joanna Racewicz, Monika Gąsiorek-Mosiołek, Anita Sokoowska, Agnieszka Mrozińskai Alex Mroziński, Aria Martelle, Łukasz Kędzior i wiele, wiele innych osób, które z zapartym tchem oglądały modowe perełki pokazu. Większość gwiazd miała już na sobie kreacje z najnowszej kolekcji Deni Cler. Goście zastosowali się również do obowiązującego dress codu. Zatem wpadek udało się uniknąć. - Uważam, że każda kobieta powinna kreować swój styl. Do czarnej stylizacji założyłam różowe futerko Deni Cler, żeby trochę zaszokować, bo większość osób wie, że w mojej szafie króluje czerń i biel - mówi „Super Expressowi” Mariola Bojarska-Ferenc. - Warto dobierać kreacje, szczególnie na wielkie wyjścia, w których się dobrze czujemy i w zgodzie ze sobą, bo zdarza się, że styliści potrafią zrobić krzywdę przebierając gwiazdę, a nie ubierając ją - zauważa prekursorka fitness, która od lat jest również swoją własną stylistką.

Co będzie królowało na ulicach tej jesieni?

W pojęciu quiet luxury mieści się esencja tego nurtu – zmysłowość, luksus, ale bez przepychu, i ponadczasowość. Taka właśnie jest najnowsza kolekcja Deni Cler Milano. Dominują w niej klasyczne fasony, idealne dla kobiet z charakterem, ceniących jednocześnie komfort i elegancję. Jesienno-zimowe zestawy zaprojektowano w stonowanej kolorystyce i z wykorzystaniem włoskich tradycji marki modowej. Oprócz kultowej czerni i szarości, na wybiegu pojawiły się także beże, brązy wraz z ulubionym kolorem – écru. Nie zabrakło także mocniejszych akcentów, które znakomicie podkreślają kobiecą naturę. Rubinowa czerwień, malachitowa zieleń i ekspresyjna magenta stanowią doskonały wybór na wyjątkowe wyjście czy odważne, streatwearowe stylizacje.

- W nadchodzącym sezonie nasi Projektanci zabiorą nas w podróż dookoła świata, zatrzymując się w znanych hotelach takich jak Ritz, Sheraton czy Waldorf-Astoria. Te miejsca mają swój styl, fascynują bogactwem wystroju wnętrz. By dobrze się w nich poczuć, trzeba właściwie się ubrać i ciekawie wyglądać. Chciałabym, aby nowa kolekcja Deni Cler zaczarowała dyskretną elegancją i szlachetnością. To powrót do włoskich korzeni marki, gdzie królują „tkanina i konstrukcja” – powiedziała Iwona Kossmann, Prezes Deni Cler.

Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć

