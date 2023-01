Plejada gwiazd na premierze filmu "Na twoim miejscu". Jan Frycz z żoną zadali szyku

Niewiarygodne! Wieniawa zarobiła milion w pierwsze DWA DNI roku! Jak ona to robi?!

Premiera "Na twoim miejscu". Gwiazdy na czerwonym dywanie

We wtorek, 3 stycznia, odbyła się uroczysta premiera filmu "Na twoim miejscu"., który trafi na ekrany polskich kin już 6 stycznia. Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy, które chętnie pozowały do zdjęć.

Komedia "Na twoim miejscu" w reżyserii Antonio Galdameza Munoza opowiada o perypetiach dwojga ludzi, których małżeństwo wisi na włosku. Pewnego dnia dochodzi do... zamiany ciał pary. Czy uda im się uratować związek?

Podczas uroczystej premiery produkcji szyku zadały gwiazdy produkcji, m.in. Maria Pakulnis, Magdalena Lamparska, Jan Frycz (na wydarzeniu pojawił się z żoną, Małgorzatą), Miron Jagniewski czy też Paulina Gałązka. W przypadku tej ostatniej niewiele brakowało do niezłej wpadki! Na ściance pojawili się również: Maja Staśko, Sylwia Gliwa, Krzysztof Skórzyński, Bartłomiej Kotschedoff i inni.

Gwiazdy chętnie pozowały do zdjęć, prezentując eleganckie stylizacje. Możecie obejrzeć je w galerii znajdującej się pod tekstem. Która z nich najbardziej przypadła Wam do gustu? Naszą uwagę przyciągnęły kreacje Magdaleny Lamparskiej i Pauliny Gałązki, a także sposób, w jaki zaprezentowali się Jan Frycz z żoną, Małgorzatą. Zdecydowanie na plus!

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądały gwiazdy na uroczystej premierze filmu "Na twoim miejscu":