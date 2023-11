Pogrzeb 24-letniej gwiazdy TVN. Patrycję Widerę żegnały tłumy. Serce się kraje [ZDJĘCIA]

Co z jej zdrowiem?

Patrycja Widera była jedną z najpopularniejszych polskich tiktokerek - jej profil w serwisie społecznościowym obserwowało 1,5 mln użytkowników. Występowała także w programach i serialach paradokumentalnych TVN, m.in. "Projekcie lady", "Szkole" i "Pułapce". Próbowała tez swoich sił jako wokalistka disco-polo.

24-latka pod koniec października trafiła do szpitala. Fanów poinformowała, że zmaga się z dolegliwością, która będzie jej towarzyszyć już do końca życia. Niestety, 8 listopada nadeszła najgorsza wiadomość - Patrycja Widera zmarła w wyniku choroby.

W piątek, 17 listopada, odbył się pogrzeb młodej gwiazdy. Uroczystości rozpoczęły się o 9.15 w piekarskiej bazylice. W kościele oraz na cmentarzu w ostatnim pożegnaniu brały udział prawdziwe tłumy. Zaś dla fanów, którzy nie mogli uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu idolki na miejscu, zorganizowana została transmisja w serwisie YouTube. Padły wzruszające słowa. - Patrycja była wspaniałą, młodą osobą. Pod powłoką przebojowej dziewczyny, kryła się prawdziwa ona: empatyczna, pełna miłości, wrażliwa, chętna, by nieść pomoc. Jej uśmiech powodował, że świat jaśniał. Zarażała optymizmem, dawała radość. Wielu, dzięki niej, spojrzało na życie z nadzieją. Pozytywnie szalona, zwariowana – za to ją kochaliśmy - odczytał odprawiający msze duchowny. Przejmujące były tez słowa mamy zmarłej: - Byłaś moim największym skarbem, moja małą córeczką. Dawałaś radość, czasem smutek, gdy martwiłam się o ciebie, jak to mama. Byłaś wszystkim dla mnie i dla dziadków, z którymi kilka lat mieszkałyśmy.

Kiedy do fanów dotarły smutne informacje, ci bardzo szybko się zorganizowali. Założono specjalną zbiórkę, by pokryć koszty pogrzebu i postawienia pomnika. Zakładaną kwotę 50 tys. zł zebrano w niespełna dwie godziny.