Ostatnie pożegnanie artystki!

Pogrzeb Sinead O'Connor zgromadził tłumy fanów. Żałobnicy śpiewali, tańczyli i opłakiwali gwiazdę [ZDJĘCIA]

Tłumy żałobników zjechały we wtorek, 8 sierpnia, do Bray - rodzinnego miasta Sinead O'Connor. Fani artystki zaczęli gromadzić na ulicach nadmorskiego miasteczka już we wczesnych godzinach porannych, aby uczestniczyć w pogrzebie wokalistki. Kondukt żałobny przeszedł niemal przez całe miasto, ludzie płakali, śpiewali i tańczyli. Każdy na swój sposób żegnał niepokorną idolkę. Na nadmorskich wzgórzach rozstawiono ogromną instalację głoszącą, że "Irlandia kocha Sinead".