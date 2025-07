Pogrzeb Tadeusza Rolkego. Pogrążona w smutku Monika Olejnik w japonkach i z odkrytą nogą. Towarzyszył jej ukochany

Pogrzeb Tadeusza Rolkego rozpoczął się od mszy św. w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i brata Alberta. Mieszcząca się przy Placu Teatralnym w Warszawie świątynia nazywana jest duchowym domem artystów. Jak zwykle przy tego typu okazjach, żałobną mszę odprawiał ks. Andrzej Luter, duszpasterz środowisk twórczych i przyjaciel wielu artystów. To on koncelebrował m.in. mszę za Jerzego Stuhra czy za Ryszarda Poznakowskiego. Także ks. Luter przekazał smutną wiadomość o tym, że nie żyje Tadeusz Rolke. Na ostatnie pożegnanie artysty przyszło wiele znanych i szanowanych postaci ze świata kultury. Na szczególną uwagę zwracała Monika Olejnik, która na pogrzeb Tadeusza Rolkego ubrała się bardzo gustownie.

Gwiazda TVN24 w ręku trzymała białą różę, a jej kreacja - jak to zwykle bywa przy okazji pogrzebów - była ciemna. Najpewniej ze względu na warunki pogodowe Monika Olejnik zrezygnowała z zakrytych butów i założyła idealne na wysokie temperatury japonki. Dziennikarce towarzyszył jej wieloletni partner - Tomasz Ziółkowski. Tadeusz Rolke znał ich osobiście. Monika Olejnik po śmierci fotografa zamieściła nawet przejmujący wpis na Instagramie.

Trudno jest pozbierać myśli…Tadeusz Rolke, wybitny artysta, wielki fotograf doceniany w świecie, nie żyje. Dokumentalista, reportażysta Polski powojennej. Prekursor artystycznej fotografii modowej. Niezwykle wrażliwy, czuły i ciekawy świata do ostatnich chwil. Miał wiele jeszcze pomysłów nad którymi pracował. Niedawno zaprosił nas z Tomkiem do swojej sesji przyjaciół. To był dla nas wielki zaszczyt! Poprosił, żebyśmy przynieśli coś, co jest dla nas ważne. Zaproponowaliśmy zdjęcie Kory, które Tadeusz wykonał w pracowni swojego przyjaciela, malarza Edwarda Dwurnika. To było wyjątkowe spotkanie rockendrolowców, Edward malował Korę, a Tadeusz fotografował. Miał wystawę w Hamburgu, w epoce kiedy występowali tam @therollingstones i @thebeatles Był legendą fotografii. Żegnaj Tadeuszu